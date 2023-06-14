В Восточной Европе создадут учебный центр по F-16
Минобороны Нидерландов: в Восточной Европе создадут центр по управлению истребителями F-16
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonИстребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ГААГА (Нидерланды), 14 июн - РИА Новости. Учебный центр по обучению украинских летчиков управлению истребителями F-16 будет создан в одной из стран Восточной Европы, сообщило в среду министерство обороны Нидерландов.
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"Нидерланды и ряд других европейских стран работают над тем, чтобы как можно скорее начать обучение украинских пилотов управлению F-16. Одновременно идет работа над созданием учебного центра в одной из стран Восточной Европы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ранее голландский министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом.
Великобритания также выражала готовность обучать украинских пилотов и работать с другими странами для возможного предоставления Киеву истребителей F-16. По заявлению Даунинг-стрит, обучение пилотов начнется в ближайшие недели.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.