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Дания назвала сроки начала тренировок украинских пилотов на F-16

Дания назвала сроки начала тренировок украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 14.06.2023

Дания назвала сроки начала тренировок украинских пилотов на F-16

Власти Дании ожидают, что украинские пилоты смогут начать проходить обучение управлению истребителями F-16 на территории страны в августе, заявил исполняющий... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T06:12

2023-06-14T06:12

2023-06-14T06:12

дания

россия

украина

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f-16

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Власти Дании ожидают, что украинские пилоты смогут начать проходить обучение управлению истребителями F-16 на территории страны в августе, заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен. "Я ожидаю, что в течение лета мы сможем создать все формальные рамки, чтобы в августе мы могли приступить к тренировкам... ни для кого не секрет, что мы открыты для того, чтобы предоставить датскую территорию для такого учебного мероприятия", - приводит слова исполняющего обязанности министра обороны Дании Датское радио. В конце мая Поульсен заявил, что Дания готова сыграть ключевую роль в подготовке украинских военных к управлению истребителями F-16. Ранее голландский министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. Великобритания также выражала готовность обучать украинских пилотов и работать с другими странами для возможного предоставления Киеву истребителей F-16. По заявлению Даунинг-стрит, обучение пилотов начнется в ближайшие недели. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230609/f-16-1877226934.html

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дания, россия, украина, сергей лавров, нато, f-16, дмитрий песков, в мире