https://ria.ru/20230614/ekspress-1878165070.html

РЖД и РЭЦ планируют запустить "экспортный экспресс" для МСП

РЖД и РЭЦ планируют запустить "экспортный экспресс" для МСП - РИА Новости, 14.06.2023

РЖД и РЭЦ планируют запустить "экспортный экспресс" для МСП

РЖД и Российский экспортный центр (РЭЦ) планируют создать логистический сервис для малого и среднего бизнеса, который позволит им перевозить небольшие партии... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:55

2023-06-14T19:55

2023-06-14T19:55

пмэф-2023

ржд

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

экономика

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. РЖД и Российский экспортный центр (РЭЦ) планируют создать логистический сервис для малого и среднего бизнеса, который позволит им перевозить небольшие партии товаров для b2b и снизить стоимость доставки, рассказала на сессии "Международная кооперация: от задач к решению" генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Проблема консолидации грузов для МСП, которые отправляют на экспорт партии товара меньшего объема, чем нужно для разовой доставки и обеспечение их регулярной доставки — это одна из проблем, которая требует решения", — сказала Никишина."У нас хороший опыт взаимодействия с Российским экспортный центром, мы вместе сделали проект "Агроэкспресс", с помощью которого в один клик можно заказать перевозку сельхозпродукции. Поэтому сейчас мы совместно прорабатываем вопрос создания "экспортного экспресса МСП", который позволит компании через единое окно, цифровую платформу "Мой экспорт", подать заявку и заказать перевозку", - сказал замгендиректора, начальник центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Алексей Шило.Он добавил, что "РЖД Логистика" полностью организует доставку нужного товара до склада, где будут консолидироваться эти грузы."Действительно, есть большой спрос на перевозку небольших партий товара в сегменте b2b. Новый сервис позволит обеспечить предсказуемость, регулярность и снижение стоимости для МСП", — пояснил Шило в своем выступлении."Надеюсь, что мы в ближайшее время решим эти задачи совместно с РЖД, а компании и деловые объединения помогут нам обеспечить нужные объемы для консолидации таких поставок", — заключила Никишина.

https://ria.ru/20230614/rets-1877978869.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ржд, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, экономика, пмэф