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РЖД и РЭЦ планируют запустить "экспортный экспресс" для МСП - РИА Новости, 14.06.2023
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19:55 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/ekspress-1878165070.html
РЖД и РЭЦ планируют запустить "экспортный экспресс" для МСП
РЖД и РЭЦ планируют запустить "экспортный экспресс" для МСП - РИА Новости, 14.06.2023
РЖД и РЭЦ планируют запустить "экспортный экспресс" для МСП
РЖД и Российский экспортный центр (РЭЦ) планируют создать логистический сервис для малого и среднего бизнеса, который позволит им перевозить небольшие партии... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:55
2023-06-14T19:55
пмэф-2023
ржд
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
экономика
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. РЖД и Российский экспортный центр (РЭЦ) планируют создать логистический сервис для малого и среднего бизнеса, который позволит им перевозить небольшие партии товаров для b2b и снизить стоимость доставки, рассказала на сессии "Международная кооперация: от задач к решению" генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Проблема консолидации грузов для МСП, которые отправляют на экспорт партии товара меньшего объема, чем нужно для разовой доставки и обеспечение их регулярной доставки — это одна из проблем, которая требует решения", — сказала Никишина."У нас хороший опыт взаимодействия с Российским экспортный центром, мы вместе сделали проект "Агроэкспресс", с помощью которого в один клик можно заказать перевозку сельхозпродукции. Поэтому сейчас мы совместно прорабатываем вопрос создания "экспортного экспресса МСП", который позволит компании через единое окно, цифровую платформу "Мой экспорт", подать заявку и заказать перевозку", - сказал замгендиректора, начальник центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Алексей Шило.Он добавил, что "РЖД Логистика" полностью организует доставку нужного товара до склада, где будут консолидироваться эти грузы."Действительно, есть большой спрос на перевозку небольших партий товара в сегменте b2b. Новый сервис позволит обеспечить предсказуемость, регулярность и снижение стоимости для МСП", — пояснил Шило в своем выступлении."Надеюсь, что мы в ближайшее время решим эти задачи совместно с РЖД, а компании и деловые объединения помогут нам обеспечить нужные объемы для консолидации таких поставок", — заключила Никишина.
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ржд, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, экономика, пмэф
ПМЭФ-2023, РЖД, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Экономика, ПМЭФ

РЖД и РЭЦ планируют запустить "экспортный экспресс" для МСП

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина на ПМЭФ-2023
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина на ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. РЖД и Российский экспортный центр (РЭЦ) планируют создать логистический сервис для малого и среднего бизнеса, который позволит им перевозить небольшие партии товаров для b2b и снизить стоимость доставки, рассказала на сессии "Международная кооперация: от задач к решению" генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Проблема консолидации грузов для МСП, которые отправляют на экспорт партии товара меньшего объема, чем нужно для разовой доставки и обеспечение их регулярной доставки — это одна из проблем, которая требует решения", — сказала Никишина.
"У нас хороший опыт взаимодействия с Российским экспортный центром, мы вместе сделали проект "Агроэкспресс", с помощью которого в один клик можно заказать перевозку сельхозпродукции. Поэтому сейчас мы совместно прорабатываем вопрос создания "экспортного экспресса МСП", который позволит компании через единое окно, цифровую платформу "Мой экспорт", подать заявку и заказать перевозку", - сказал замгендиректора, начальник центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Алексей Шило.
Он добавил, что "РЖД Логистика" полностью организует доставку нужного товара до склада, где будут консолидироваться эти грузы.
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Вчера, 11:11
"Действительно, есть большой спрос на перевозку небольших партий товара в сегменте b2b. Новый сервис позволит обеспечить предсказуемость, регулярность и снижение стоимости для МСП", — пояснил Шило в своем выступлении.
"Надеюсь, что мы в ближайшее время решим эти задачи совместно с РЖД, а компании и деловые объединения помогут нам обеспечить нужные объемы для консолидации таких поставок", — заключила Никишина.
 
ПМЭФ-2023РЖДРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаЭкономикаПМЭФ
 
 
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