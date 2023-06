https://ria.ru/20230614/eksport-1877965595.html

Музы экспорта: на ПМЭФ-2023 представили новый образ российского экспорта

Музы экспорта: на ПМЭФ-2023 представили новый образ российского экспорта

2023-06-14

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Новый образ отечественного экспорта: на стенде "Сделано в России" на ПМЭФ-2023 представили муз экспорта, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Они олицетворяют наиболее перспективные векторы развития российского бизнеса на внешних рынках: машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимическая отрасль, медицина и IT", - говорится в сообщении."Теперь у российского экспорта есть свои музы-покровительницы, которые под брендом Made in Russia будут вдохновлять компании. Эти образы - по сути маркетинговые, мы создали их на основе нашего опыта и исследований, которые проводили среди наших клиентов и покупателей российской продукции за рубежом. Именно так иностранные бизнес-партнеры видят наш экспорт, именно эти направления им кажутся привлекательными. И через стилизованные образы женщин в национальных костюмах мы передаем уникальность каждого из направлений и видение наших партнеров", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Она отметила, что в их образах органично сочетается история страны и будущее российского бизнеса."Кстати, как и положено богиням, музы экспорта участвуют только в самых важных мероприятиях, таких как Петербургский международный экономический форум. В следующий раз их можно будет увидеть на главном экспортном форуме страны "Сделано в России" в октябре", - добавила глава центра.Музы-амбассадоры на стенде "Сделано в России" РЭЦ олицетворяют ключевые экспортные направления и несут в себе не только неповторимый стиль и яркие качества, свойственные сфере, которую представляют, но и популяризирует меры поддержки экспортеров. Каждая из них появилась с одной главной целью - вдохновить предпринимателей на новые свершения и призвать их к покорению новых вершин.Муза машиностроения - это идеальный образ высококвалифицированного технического специалиста, обладающего всесторонними знаниями о механизмах, электронике, материалах и производственной технологии.Муза АПК символизирует богатство и разнообразие природы, а также значимость агропромышленного комплекса для экономики РФ и жизни людей во всем мире.Муза нефтехимической отрасли вдохновляет работников промышленности на создание новых продуктов, увеличение производительности, борьбу за безопасность, развитие экологически чистых технологий и практик, а также их внедрение на мировые рынки.Муза медицины вдохновляет на постоянное совершенствование своих знаний и навыков, постижение новых методов и технологий в медицинской науке, дает мотивацию и мудрость, чтобы помогать реализовывать проекты международного масштаба. Муза является наставником по теме здоровья при помощи новых современных технологий во всем мире.Муза IT воплощает в себе развитие и инновации в сфере информационных технологий. Она помогает находить прорывные идеи и свежие технологические решения, которые влияют на самые разные аспекты жизни.РЭЦ и Фонд "Росконгресс" реализуют программу "Сделано в России", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.

