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Компания попавшего в ЧП на Лене танкера пообещала возместить ущерб экологии - РИА Новости, 14.06.2023
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07:30 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/ekologiya-1877939383.html
Компания попавшего в ЧП на Лене танкера пообещала возместить ущерб экологии
Компания попавшего в ЧП на Лене танкера пообещала возместить ущерб экологии - РИА Новости, 14.06.2023
Компания попавшего в ЧП на Лене танкера пообещала возместить ущерб экологии
Генеральный директор компании "ЛОРП" Сергей Ларионов прокомментировал ЧП со столкновением танкеров в Иркутской области, где в реку Лена попали тонны бензина, он РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T07:30
2023-06-14T07:30
иркутская область
киренский район
киренск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
аи-92
происшествия
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ХАБАРОВСК, 14 июн - РИА Новости. Генеральный директор компании "ЛОРП" Сергей Ларионов прокомментировал ЧП со столкновением танкеров в Иркутской области, где в реку Лена попали тонны бензина, он заверил, что компания возместит ущерб экологии; видео с его обращением разместил оперштаб Якутии. Вечером в понедельник в акватории реки Лена в районе города Киренск Иркутской области столкнулись танкер "Ерофей Хабаров" (принадлежит ПАО "ЛОРП") и судно "ТР-901" , в результате которого была повреждена цистерна, объемом 148 тонн, в которой перевозился бензин АИ-92. Танкер "Ерофей Хабаров" следовал до Якутска. Часть бензина из поврежденной цистерны попала в воду. В Киренском районе Иркутской области введен режим ЧС. Устанавливается объем разлитого бензина. "При сдаче топлива на нефтебазу - в Олекминск он (танкер - ред.) идет - мы посмотрим, что чего там не хватает... Подтвердят какой факт, сколько у нас было недостачи - мы будем отвечать, будем платить за экологию, у нас все расценки - все есть", - сказал Ларионов. Гендиректор ПАО "ЛОРП" также прокомментировал ситуацию со столкновением танкеров в акватории реки Лена, рассказав, как экипаж боролся с аварией. "Был навал двух пароходов. Один стоял на якоре, наш подходил, тоже хотел стать на якорь и не вписался в оборот и его положило на этот теплоход. Пробило у нас одну из бочек, которые стоят прямо на палубе теплохода. Одну емкость зацепил и верхнюю часть пробил. Экипаж сделал все возможное - максимально минимизировал попадание (топлива - ред.) в реку. Минут 20 они боролись. Они производили крен на левый борт парохода, выкачивали сразу в другую емкость это топливо и тут же заделали пробоину ветошью. За 20 минут они устранили течь", - заключил глава компании. Как накануне заявляли власти Якутии, ожидается, что более 90% разлитого бензина испарится и не дойдет до границ республики. Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что усилен лабораторный мониторинг качества воды в районах, по территории которых протекает река Лена. Для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы РСЧС введен режим "Повышенная готовность". В их распоряжении, в том числе 350 килограммов сорбента и 300 метров боновых заграждений. Специалистами Якутского управления гидрометслужбы с учетом скорости течения, ширины русла реки и рельефа местности сделан прогноз прибытия волны с разливом топлива на территорию республики ориентировочно 15-16 июня. Расстояние от поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области до поселка Витим Ленского района – 415 километров.
https://ria.ru/20230613/benzin-1877720415.html
иркутская область
киренский район
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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иркутская область, киренский район, киренск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аи-92, происшествия
Иркутская область, Киренский район, Киренск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), АИ-92, Происшествия
Компания попавшего в ЧП на Лене танкера пообещала возместить ущерб экологии

Глава компании попавшего в ЧП на реке Лена танкера заявил, что возместит ущерб экологии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРека Лена в Якутии
Река Лена в Якутии - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Река Лена в Якутии. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 14 июн - РИА Новости. Генеральный директор компании "ЛОРП" Сергей Ларионов прокомментировал ЧП со столкновением танкеров в Иркутской области, где в реку Лена попали тонны бензина, он заверил, что компания возместит ущерб экологии; видео с его обращением разместил оперштаб Якутии.
Вечером в понедельник в акватории реки Лена в районе города Киренск Иркутской области столкнулись танкер "Ерофей Хабаров" (принадлежит ПАО "ЛОРП") и судно "ТР-901" , в результате которого была повреждена цистерна, объемом 148 тонн, в которой перевозился бензин АИ-92. Танкер "Ерофей Хабаров" следовал до Якутска. Часть бензина из поврежденной цистерны попала в воду. В Киренском районе Иркутской области введен режим ЧС. Устанавливается объем разлитого бензина.
"При сдаче топлива на нефтебазу - в Олекминск он (танкер - ред.) идет - мы посмотрим, что чего там не хватает... Подтвердят какой факт, сколько у нас было недостачи - мы будем отвечать, будем платить за экологию, у нас все расценки - все есть", - сказал Ларионов.
Гендиректор ПАО "ЛОРП" также прокомментировал ситуацию со столкновением танкеров в акватории реки Лена, рассказав, как экипаж боролся с аварией.
"Был навал двух пароходов. Один стоял на якоре, наш подходил, тоже хотел стать на якорь и не вписался в оборот и его положило на этот теплоход. Пробило у нас одну из бочек, которые стоят прямо на палубе теплохода. Одну емкость зацепил и верхнюю часть пробил. Экипаж сделал все возможное - максимально минимизировал попадание (топлива - ред.) в реку. Минут 20 они боролись. Они производили крен на левый борт парохода, выкачивали сразу в другую емкость это топливо и тут же заделали пробоину ветошью. За 20 минут они устранили течь", - заключил глава компании.
Как накануне заявляли власти Якутии, ожидается, что более 90% разлитого бензина испарится и не дойдет до границ республики. Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что усилен лабораторный мониторинг качества воды в районах, по территории которых протекает река Лена. Для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы РСЧС введен режим "Повышенная готовность". В их распоряжении, в том числе 350 килограммов сорбента и 300 метров боновых заграждений.
Специалистами Якутского управления гидрометслужбы с учетом скорости течения, ширины русла реки и рельефа местности сделан прогноз прибытия волны с разливом топлива на территорию республики ориентировочно 15-16 июня. Расстояние от поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области до поселка Витим Ленского района – 415 километров.
Столкновение танкера Ерофей Хабаров и судна ТР-901 на реке Лена. Стоп-кадр видео
Власти рассказали о последствиях ЧП с танкерами на Лене для Якутии
13 июня, 09:02
 
Иркутская областьКиренский районКиренскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)АИ-92Происшествия
 
 
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