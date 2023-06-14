Компания попавшего в ЧП на Лене танкера пообещала возместить ущерб экологии
Глава компании попавшего в ЧП на реке Лена танкера заявил, что возместит ущерб экологии
Река Лена в Якутии. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 июн - РИА Новости. Генеральный директор компании "ЛОРП" Сергей Ларионов прокомментировал ЧП со столкновением танкеров в Иркутской области, где в реку Лена попали тонны бензина, он заверил, что компания возместит ущерб экологии; видео с его обращением разместил оперштаб Якутии.
Вечером в понедельник в акватории реки Лена в районе города Киренск Иркутской области столкнулись танкер "Ерофей Хабаров" (принадлежит ПАО "ЛОРП") и судно "ТР-901" , в результате которого была повреждена цистерна, объемом 148 тонн, в которой перевозился бензин АИ-92. Танкер "Ерофей Хабаров" следовал до Якутска. Часть бензина из поврежденной цистерны попала в воду. В Киренском районе Иркутской области введен режим ЧС. Устанавливается объем разлитого бензина.
"При сдаче топлива на нефтебазу - в Олекминск он (танкер - ред.) идет - мы посмотрим, что чего там не хватает... Подтвердят какой факт, сколько у нас было недостачи - мы будем отвечать, будем платить за экологию, у нас все расценки - все есть", - сказал Ларионов.
Гендиректор ПАО "ЛОРП" также прокомментировал ситуацию со столкновением танкеров в акватории реки Лена, рассказав, как экипаж боролся с аварией.
"Был навал двух пароходов. Один стоял на якоре, наш подходил, тоже хотел стать на якорь и не вписался в оборот и его положило на этот теплоход. Пробило у нас одну из бочек, которые стоят прямо на палубе теплохода. Одну емкость зацепил и верхнюю часть пробил. Экипаж сделал все возможное - максимально минимизировал попадание (топлива - ред.) в реку. Минут 20 они боролись. Они производили крен на левый борт парохода, выкачивали сразу в другую емкость это топливо и тут же заделали пробоину ветошью. За 20 минут они устранили течь", - заключил глава компании.
Как накануне заявляли власти Якутии, ожидается, что более 90% разлитого бензина испарится и не дойдет до границ республики. Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что усилен лабораторный мониторинг качества воды в районах, по территории которых протекает река Лена. Для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы РСЧС введен режим "Повышенная готовность". В их распоряжении, в том числе 350 килограммов сорбента и 300 метров боновых заграждений.
Специалистами Якутского управления гидрометслужбы с учетом скорости течения, ширины русла реки и рельефа местности сделан прогноз прибытия волны с разливом топлива на территорию республики ориентировочно 15-16 июня. Расстояние от поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области до поселка Витим Ленского района – 415 километров.