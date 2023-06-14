https://ria.ru/20230614/ekologiya-1877939383.html

Компания попавшего в ЧП на Лене танкера пообещала возместить ущерб экологии

Компания попавшего в ЧП на Лене танкера пообещала возместить ущерб экологии - РИА Новости, 14.06.2023

Компания попавшего в ЧП на Лене танкера пообещала возместить ущерб экологии

Генеральный директор компании "ЛОРП" Сергей Ларионов прокомментировал ЧП со столкновением танкеров в Иркутской области, где в реку Лена попали тонны бензина, он РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T07:30

2023-06-14T07:30

2023-06-14T07:30

иркутская область

киренский район

киренск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

аи-92

происшествия

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ХАБАРОВСК, 14 июн - РИА Новости. Генеральный директор компании "ЛОРП" Сергей Ларионов прокомментировал ЧП со столкновением танкеров в Иркутской области, где в реку Лена попали тонны бензина, он заверил, что компания возместит ущерб экологии; видео с его обращением разместил оперштаб Якутии. Вечером в понедельник в акватории реки Лена в районе города Киренск Иркутской области столкнулись танкер "Ерофей Хабаров" (принадлежит ПАО "ЛОРП") и судно "ТР-901" , в результате которого была повреждена цистерна, объемом 148 тонн, в которой перевозился бензин АИ-92. Танкер "Ерофей Хабаров" следовал до Якутска. Часть бензина из поврежденной цистерны попала в воду. В Киренском районе Иркутской области введен режим ЧС. Устанавливается объем разлитого бензина. "При сдаче топлива на нефтебазу - в Олекминск он (танкер - ред.) идет - мы посмотрим, что чего там не хватает... Подтвердят какой факт, сколько у нас было недостачи - мы будем отвечать, будем платить за экологию, у нас все расценки - все есть", - сказал Ларионов. Гендиректор ПАО "ЛОРП" также прокомментировал ситуацию со столкновением танкеров в акватории реки Лена, рассказав, как экипаж боролся с аварией. "Был навал двух пароходов. Один стоял на якоре, наш подходил, тоже хотел стать на якорь и не вписался в оборот и его положило на этот теплоход. Пробило у нас одну из бочек, которые стоят прямо на палубе теплохода. Одну емкость зацепил и верхнюю часть пробил. Экипаж сделал все возможное - максимально минимизировал попадание (топлива - ред.) в реку. Минут 20 они боролись. Они производили крен на левый борт парохода, выкачивали сразу в другую емкость это топливо и тут же заделали пробоину ветошью. За 20 минут они устранили течь", - заключил глава компании. Как накануне заявляли власти Якутии, ожидается, что более 90% разлитого бензина испарится и не дойдет до границ республики. Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что усилен лабораторный мониторинг качества воды в районах, по территории которых протекает река Лена. Для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы РСЧС введен режим "Повышенная готовность". В их распоряжении, в том числе 350 килограммов сорбента и 300 метров боновых заграждений. Специалистами Якутского управления гидрометслужбы с учетом скорости течения, ширины русла реки и рельефа местности сделан прогноз прибытия волны с разливом топлива на территорию республики ориентировочно 15-16 июня. Расстояние от поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области до поселка Витим Ленского района – 415 километров.

https://ria.ru/20230613/benzin-1877720415.html

иркутская область

киренский район

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иркутская область, киренский район, киренск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аи-92, происшествия