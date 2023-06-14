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В Египте рассказали, сколько туристов ждут из России - РИА Новости, 14.06.2023
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Туризм
 
05:22 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/egipet-1877850673.html
В Египте рассказали, сколько туристов ждут из России
В Египте рассказали, сколько туристов ждут из России - РИА Новости, 14.06.2023
В Египте рассказали, сколько туристов ждут из России
В Египет ежедневно прибывает до четырех тысяч россиян, власти страны заявляли о готовности принимать по пять миллионов российских туристов в год, рассказал РИА... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T05:22
2023-06-14T05:22
туризм
новости - туризм
египет
россия
каир (город)
георгий борисенко
отдых на море
куда можно лететь
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КАИР, 14 июн – РИА Новости. В Египет ежедневно прибывает до четырех тысяч россиян, власти страны заявляли о готовности принимать по пять миллионов российских туристов в год, рассказал РИА Новости посол в Каире Георгий Борисенко. "Сейчас сюда ежедневно прибывает до четырех тысяч российских граждан… Египетские власти не раз заявляли о готовности принимать по пять миллионов наших соотечественников, так что потенциал для роста туристического потока еще большой", – сказал Борисенко. Собеседник агентства добавил, что самолеты в Каир, Хургаду и Шарм-эш-Шейх летают из восьми городов России, отметив в 2022 году Россия заняла второе место по числу иностранных туристов в Египте, с показателем около одного миллиона человек. "Если бы не враждебные действия США и их последователей, напридумывавших и продолжающих генерировать новые санкции против наших авиакомпаний и имеющихся у них самолетов западного производства, количество россиян, прилетающих в Египет, было бы гораздо выше, ведь полеты сюда могут выполняться из 55 отечественных аэропортов. Однако если в конце 2021 года из России прибывало по 50 воздушных судов в день, то сейчас – около 20", – добавил Борисенко. Со слов дипломата, для удовлетворения значительного спроса, российские перевозчики и их египетские коллеги стараются нарастить число рейсов и расширить географию маршрутов.
https://ria.ru/20230613/egipet-1877804328.html
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новости - туризм, египет, россия, каир (город), георгий борисенко, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Россия, Каир (город), Георгий Борисенко, Отдых на море, куда можно лететь
В Египте рассказали, сколько туристов ждут из России

Посол: власти Египта заявили о готовности принять пять миллионов туристов из России в год

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на пляже Paradise на острове Гифтун в Красном море возле города Хургада
Туристы на пляже Paradise на острове Гифтун в Красном море возле города Хургада - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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КАИР, 14 июн – РИА Новости. В Египет ежедневно прибывает до четырех тысяч россиян, власти страны заявляли о готовности принимать по пять миллионов российских туристов в год, рассказал РИА Новости посол в Каире Георгий Борисенко.
"Сейчас сюда ежедневно прибывает до четырех тысяч российских граждан… Египетские власти не раз заявляли о готовности принимать по пять миллионов наших соотечественников, так что потенциал для роста туристического потока еще большой", – сказал Борисенко.
Собеседник агентства добавил, что самолеты в Каир, Хургаду и Шарм-эш-Шейх летают из восьми городов России, отметив в 2022 году Россия заняла второе место по числу иностранных туристов в Египте, с показателем около одного миллиона человек.
"Если бы не враждебные действия США и их последователей, напридумывавших и продолжающих генерировать новые санкции против наших авиакомпаний и имеющихся у них самолетов западного производства, количество россиян, прилетающих в Египет, было бы гораздо выше, ведь полеты сюда могут выполняться из 55 отечественных аэропортов. Однако если в конце 2021 года из России прибывало по 50 воздушных судов в день, то сейчас – около 20", – добавил Борисенко.
Со слов дипломата, для удовлетворения значительного спроса, российские перевозчики и их египетские коллеги стараются нарастить число рейсов и расширить географию маршрутов.
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ТуризмНовости - ТуризмЕгипетРоссияКаир (город)Георгий БорисенкоОтдых на морекуда можно лететь
 
 
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