https://ria.ru/20230614/egipet-1877850673.html

В Египте рассказали, сколько туристов ждут из России

В Египте рассказали, сколько туристов ждут из России - РИА Новости, 14.06.2023

В Египте рассказали, сколько туристов ждут из России

В Египет ежедневно прибывает до четырех тысяч россиян, власти страны заявляли о готовности принимать по пять миллионов российских туристов в год, рассказал РИА... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T05:22

2023-06-14T05:22

2023-06-14T05:22

туризм

новости - туризм

египет

россия

каир (город)

георгий борисенко

отдых на море

куда можно лететь

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КАИР, 14 июн – РИА Новости. В Египет ежедневно прибывает до четырех тысяч россиян, власти страны заявляли о готовности принимать по пять миллионов российских туристов в год, рассказал РИА Новости посол в Каире Георгий Борисенко. "Сейчас сюда ежедневно прибывает до четырех тысяч российских граждан… Египетские власти не раз заявляли о готовности принимать по пять миллионов наших соотечественников, так что потенциал для роста туристического потока еще большой", – сказал Борисенко. Собеседник агентства добавил, что самолеты в Каир, Хургаду и Шарм-эш-Шейх летают из восьми городов России, отметив в 2022 году Россия заняла второе место по числу иностранных туристов в Египте, с показателем около одного миллиона человек. "Если бы не враждебные действия США и их последователей, напридумывавших и продолжающих генерировать новые санкции против наших авиакомпаний и имеющихся у них самолетов западного производства, количество россиян, прилетающих в Египет, было бы гораздо выше, ведь полеты сюда могут выполняться из 55 отечественных аэропортов. Однако если в конце 2021 года из России прибывало по 50 воздушных судов в день, то сейчас – около 20", – добавил Борисенко. Со слов дипломата, для удовлетворения значительного спроса, российские перевозчики и их египетские коллеги стараются нарастить число рейсов и расширить географию маршрутов.

https://ria.ru/20230613/egipet-1877804328.html

египет

россия

каир (город)

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новости - туризм, египет, россия, каир (город), георгий борисенко, отдых на море, куда можно лететь