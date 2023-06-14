https://ria.ru/20230614/dostup-1878090564.html

Россия рассмотрит запрос США о доступе к Гершковичу, заявили в МИД

Россия рассмотрит запрос США о доступе к Гершковичу, заявили в МИД - РИА Новости, 14.06.2023

Россия рассмотрит запрос США о доступе к Гершковичу, заявили в МИД

Россия всесторонне рассмотрит запрос о консульском доступе США к задержанному журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, если этот запрос поступит,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:03

2023-06-14T16:03

2023-06-14T16:03

пмэф-2023

россия

сша

москва

эван гершкович

мария захарова

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Россия всесторонне рассмотрит запрос о консульском доступе США к задержанному журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, если этот запрос поступит, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Данный вопрос решается с учетом общей ситуации в наших отношениях с США, или, лучше сказать, с учетом того, что осталось по вине США от наших двусторонних отношений. Включая, кстати говоря, такие откровенно враждебные шаги Вашингтона, как воспрепятствование работе российских журналистов. В частности, пример, они не пустили на ооновскую площадку, когда журналисты из российских СМИ должны были освещать российское председательство в Совбезе ООН", - сказала Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Когда и если поступит соответствующий запрос от посольства США в Москве касательно визита Гершковичу, он будет всесторонне рассмотрен", - подчеркнула она. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике". ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873753839.html

россия

сша

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, москва, эван гершкович, мария захарова, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оон