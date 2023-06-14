Россия рассмотрит запрос США о доступе к Гершковичу, заявили в МИД
Захарова: Россия рассмотрит запрос США о доступе к Гершковичу, если он поступит
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде. Архивное фото
С.- ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Россия всесторонне рассмотрит запрос о консульском доступе США к задержанному журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, если этот запрос поступит, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Данный вопрос решается с учетом общей ситуации в наших отношениях с США, или, лучше сказать, с учетом того, что осталось по вине США от наших двусторонних отношений. Включая, кстати говоря, такие откровенно враждебные шаги Вашингтона, как воспрепятствование работе российских журналистов. В частности, пример, они не пустили на ооновскую площадку, когда журналисты из российских СМИ должны были освещать российское председательство в Совбезе ООН", - сказала Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Когда и если поступит соответствующий запрос от посольства США в Москве касательно визита Гершковичу, он будет всесторонне рассмотрен", - подчеркнула она.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.