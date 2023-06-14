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Россия рассмотрит запрос США о доступе к Гершковичу, заявили в МИД - РИА Новости, 14.06.2023
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16:03 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/dostup-1878090564.html
Россия рассмотрит запрос США о доступе к Гершковичу, заявили в МИД
Россия рассмотрит запрос США о доступе к Гершковичу, заявили в МИД - РИА Новости, 14.06.2023
Россия рассмотрит запрос США о доступе к Гершковичу, заявили в МИД
Россия всесторонне рассмотрит запрос о консульском доступе США к задержанному журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, если этот запрос поступит,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:03
2023-06-14T16:03
пмэф-2023
россия
сша
москва
эван гершкович
мария захарова
дмитрий песков
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Россия всесторонне рассмотрит запрос о консульском доступе США к задержанному журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, если этот запрос поступит, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Данный вопрос решается с учетом общей ситуации в наших отношениях с США, или, лучше сказать, с учетом того, что осталось по вине США от наших двусторонних отношений. Включая, кстати говоря, такие откровенно враждебные шаги Вашингтона, как воспрепятствование работе российских журналистов. В частности, пример, они не пустили на ооновскую площадку, когда журналисты из российских СМИ должны были освещать российское председательство в Совбезе ООН", - сказала Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Когда и если поступит соответствующий запрос от посольства США в Москве касательно визита Гершковичу, он будет всесторонне рассмотрен", - подчеркнула она. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике". ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия
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россия, сша, москва, эван гершкович, мария захарова, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оон
ПМЭФ-2023, Россия, США, Москва, Эван Гершкович, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ООН
Россия рассмотрит запрос США о доступе к Гершковичу, заявили в МИД

Захарова: Россия рассмотрит запрос США о доступе к Гершковичу, если он поступит

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.- ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Россия всесторонне рассмотрит запрос о консульском доступе США к задержанному журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, если этот запрос поступит, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Данный вопрос решается с учетом общей ситуации в наших отношениях с США, или, лучше сказать, с учетом того, что осталось по вине США от наших двусторонних отношений. Включая, кстати говоря, такие откровенно враждебные шаги Вашингтона, как воспрепятствование работе российских журналистов. В частности, пример, они не пустили на ооновскую площадку, когда журналисты из российских СМИ должны были освещать российское председательство в Совбезе ООН", - сказала Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Когда и если поступит соответствующий запрос от посольства США в Москве касательно визита Гершковичу, он будет всесторонне рассмотрен", - подчеркнула она.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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ПМЭФ-2023РоссияСШАМоскваЭван ГершковичМария ЗахароваДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ООН
 
 
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