https://ria.ru/20230614/dorogi-1878000530.html

Челябинская область направит 24 миллиарда рублей на ремонт дорог

Челябинская область направит 24 миллиарда рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 14.06.2023

Челябинская область направит 24 миллиарда рублей на ремонт дорог

Челябинская область в 2023 году направит на строительство, ремонт и реконструкцию автодорог 24 миллиарда рублей, это на 4 миллиарда рублей больше, чем в прошлом РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:14

2023-06-14T12:14

2023-06-14T12:14

челябинская область

челябинская область

алексей текслер

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн – РИА Новости. Челябинская область в 2023 году направит на строительство, ремонт и реконструкцию автодорог 24 миллиарда рублей, это на 4 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году, сообщили в правительстве региона. Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал, что в текущем году Челябинскую область ждет большой "дорожный рывок". "В Челябинске отремонтируем порядка 850 тысяч квадратных метров полотна. Здесь самое главное – качество. Дороги – это важнейшая инфраструктура для связи разных районов города… Необходимо перейти к плановой работе на пятилетний период. Поручаю миндору региона до 1 июля текущего года завершить разработку и утверждение пятилетнего плана по всем муниципальным дорогам, как мы это сделали по региональным. В целом мы увеличили объемы дорожных работ в последние три года по сравнению с предыдущими в 2,5-3 раза", - отмечал Текслер. "Дорожный фонд в 2023 году составляет почти 24 миллиарда рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то там было 20 миллиардов рублей. Средства направляются на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог. Порядка 50% направляется муниципалитетам. В этом году в нормативное состояние приведут более 700 км дорожного полотна, число может увеличиваться. На все дороги вышли подрядчики. Из них на 150 км ремонтные работы уже выполнены", - сказал журналистам министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев. Он уточнил, что это, например, дороги Лазурный – Дубровка, Коелга – М-36, Тюбук – Кыштым, Верхний Уфалей – гр. Свердловской области. "Проект "Дорожный рывок" объединяет все программы, по которым мы работаем: региональную программу "Развитие дорожного хозяйства и транспорта", нацпроект "Безопасные качественные дороги", по нему делаем 300 км, программу "Устойчивое развитие сельских территорий", - сказал Нечаев. По данным министра, основное внимание - опорной сети региональных дорог, это порядка 2 тысяч километров. "Продолжаем перевод щебеночных дорог в асфальтобетон, выполняем работы на мостах и путепроводах. Все рекорды по производству ремонтных работ бьет Челябинск — более 850 тысяч квадратных метров дорожного покрытия будет выполнено до конца сезона", - сказал он. По словам заместителя главы города Челябинска Андрея Ксензова, все поручения главы региона на сегодняшний день находятся в исполнении. "Челябинск активно включился в работу, так, на 9 объектах ведется строительство и реконструкция, на 16 объектах ремонтные работы, процент выполнения составляет от 5 до 30%. Пять объектов уже сданы — это мост в Першино и 4 путепровода. Конечно, все работы синхронизируем с ремонтом инженерной инфраструктуры. Такое начало сезона позволит в срок завершить все сезонные работы. Все проводимые дорожные работы, конечно же, связаны с транспортной составляющей, они проводятся для удобства и комфортного проезда как личного, так и общественного, и коммерческого транспорта", - пояснил он журналистам. По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, так, в Челябинске второй год проводится транспортная реформа, которая подразумевает изменения по 4 направлениям: обновление подвижного состава общественного транспорта, развитие маршрутной сети, обновление билетного меню и модернизация транспортной инфраструктуры. В сфере модернизации транспортной инфраструктуры проходит ремонт трамвайных путей и организация условий для приоритетного проезда общественного транспорта (выделенные полосы).

https://ria.ru/20230613/golosovanie-1877901664.html

https://ria.ru/20230525/chelyabinsk-1874104403.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

челябинская область, алексей текслер, челябинск