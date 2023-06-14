https://ria.ru/20230614/donetsk-1878105279.html

В Донецке подорвался мирный житель

В Донецке подорвался мирный житель - РИА Новости, 14.06.2023

В Донецке подорвался мирный житель

Мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в Ленинском районе Донецка, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:38

2023-06-14T16:38

2023-06-14T16:38

специальная военная операция на украине

донецк

ленинский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в Ленинском районе Донецка, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 июня по состоянию на 15.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Ленинский район): по улице Бажова, 14 в результате подрыва на ВОП ранен мужчина 1968 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии соприкосновения.

https://ria.ru/20230519/operatsiya-1872994321.html

донецк

ленинский район

донецкая народная республика

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донецк, ленинский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия