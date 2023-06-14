https://ria.ru/20230614/donetsk-1877990147.html
ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку
ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку - РИА Новости, 14.06.2023
ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку
Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров за полчаса, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:54
2023-06-14T11:54
2023-06-14T11:54
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров за полчаса, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.55 – населенный пункт. Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. В 10.20 мск было выпущено еще пять снарядов такого же калибра по Киевскому району Донецка. О последствиях ничего не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230613/politika-1877823098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, происшествия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ за полчаса выпустили 16 натовских снарядов по Донецку
ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости.
Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров за полчаса, сообщили в Telegram-канале
представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.55 – населенный пункт. Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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В 10.20 мск
было выпущено еще пять снарядов такого же калибра по Киевскому району Донецка. О последствиях ничего не сообщается.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.