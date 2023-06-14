https://ria.ru/20230614/donbass-1878039998.html

Россия показала на форуме ОБСЕ доказательства преступлений Киева в Донбассе

Россия показала на форуме ОБСЕ доказательства преступлений Киева в Донбассе - РИА Новости, 14.06.2023

Россия показала на форуме ОБСЕ доказательства преступлений Киева в Донбассе

Российская сторона на форуме ОБСЕ впервые в истории этого переговорного органа продемонстрировала доказательства преступлений Киева при спонсорстве США -... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:56

2023-06-14T13:56

2023-06-14T13:56

специальная военная операция на украине

в мире

константин гаврилов

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Российская сторона на форуме ОБСЕ впервые в истории этого переговорного органа продемонстрировала доказательства преступлений Киева при спонсорстве США - фрагменты боеприпасов к ракетным комплексам HIMARS, которые применяют украинские, сообщил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Дипломат представил фрагменты боеприпасов к американской РСЗО HIMARS, которые используются в Донбассе, в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). "Речь о фрагментах американских снарядов системы залпового огня М142 HIMARS, которые мы получили от российских войск из зоны проведения специальной военной операции в Донбассе. Прямиком с тех мест, где киевский режим продолжает безнаказанно творить акты криминального беспредела", - пояснил Гаврилов РИА Новости. По словам дипломата, "недружественные государства используют все международные дипломатические площадки, включая ФСОБ, чтобы лицемерно убеждать мировое сообщество в том, что поставляемое Западом оружие применяется украинцами "для защиты суверенитета" и исключительно против военных объектов". "Но это не так. С начала массированных натовских поставок вооружений Украине, которые стартовали в феврале 2022 года, только в ДНР был зафиксирован четырёхкратный рост количества жертв среди мирных граждан и трехкратное увеличение разрушений гражданских объектов", - добавил собеседник агентства. Дипломат напомнил, что поставки РСЗО HIMARS производства США в вооружённые силы Украины стартовали в июне 2022 года. По его словам, изначально "эта наступательная система считалась американским "чудо-оружием", которое якобы должно было переломить ход боевых действий в пользу Киева". "Только вот использовалось оно против мирных граждан ДНР и ЛНР, что является грубейшим нарушением международного гуманитарного права. Весь цинизм ситуации заключается в том, что, как отмечают западные эксперты, такое "испытание" РСЗО HIMARS позволило американцам извлечь некие "ценные уроки". То есть на глазах у всего мира они устроили в Донбассе военную лабораторию по обкатке своего оружия на мирных жителях", - заключил Гаврилов.

https://ria.ru/20230614/leopard-1878005205.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html

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Ольга Фомченкова

в мире, константин гаврилов, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины