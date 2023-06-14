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Гаврилов объяснил отсутствие реакции Запада на геноцид жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/donbass-1878033353.html
Гаврилов объяснил отсутствие реакции Запада на геноцид жителей ДНР и ЛНР
Гаврилов объяснил отсутствие реакции Запада на геноцид жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.06.2023
Гаврилов объяснил отсутствие реакции Запада на геноцид жителей ДНР и ЛНР
Отсутствие реакции американцев и их союзников на акты геноцида в отношении жителей ДНР и ЛНР - пособничество преступному режиму Киева, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:40
2023-06-14T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
константин гаврилов
нато
донбасс
донецкая народная республика
луганская область
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ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Отсутствие реакции американцев и их союзников на акты геноцида в отношении жителей ДНР и ЛНР - пособничество преступному режиму Киева, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Дипломат в среду на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) впервые в истории этого органа представил фрагменты боеприпасов к американской РСЗО HIMARS, которые используются против людей в Донбассе, в качестве доказательства преступлений Киева при спонсорстве США. "Поставки оружия Украине и отсутствие должной реакции на акты геноцида в отношении жителей ДНР и ЛНР нужно расценивать как пособничество преступному киевскому режиму. Кураторам Киева рано или поздно придется за это ответить", - сказал Гаврилов. Собеседник агентства уточнил, что в течение года на каждом пленарном заседании ФСОБ российская сторона показывала представителям государств Европы и Северной Америки фото- и видеосвидетельства катастрофических для мирного населения последствий применения американской РСЗО HIMARS в новых регионах России. "Реакция украинцев, американцев и их союзников на предъявляемые нами доказательства всегда сводилась к грубым лозунгам о том, что это всё пропаганда и дезинформация. Понятно, что признавать свою сопричастность к военным преступлениям киевской военщины они не хотят и просто боятся. Что ж, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому мы решили привезти в Вену на ФСОБ осколки американских боеприпасов, которые убивают наших людей", - пояснил дипломат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230613/zapad-1877790568.html
https://ria.ru/20230423/makron-1867225861.html
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россия
донбасс
донецкая народная республика
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в мире, россия, константин гаврилов, нато, донбасс, донецкая народная республика, луганская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Константин Гаврилов, НАТО, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская область
Гаврилов объяснил отсутствие реакции Запада на геноцид жителей ДНР и ЛНР

Гаврилов назвал отсутствие реакции на геноцид жителей Донбасса пособничеством режиму Киева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖитель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Житель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела. Архивное фото
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ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Отсутствие реакции американцев и их союзников на акты геноцида в отношении жителей ДНР и ЛНР - пособничество преступному режиму Киева, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат в среду на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) впервые в истории этого органа представил фрагменты боеприпасов к американской РСЗО HIMARS, которые используются против людей в Донбассе, в качестве доказательства преступлений Киева при спонсорстве США.
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13 июня, 13:42
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"Поставки оружия Украине и отсутствие должной реакции на акты геноцида в отношении жителей ДНР и ЛНР нужно расценивать как пособничество преступному киевскому режиму. Кураторам Киева рано или поздно придется за это ответить", - сказал Гаврилов.
Собеседник агентства уточнил, что в течение года на каждом пленарном заседании ФСОБ российская сторона показывала представителям государств Европы и Северной Америки фото- и видеосвидетельства катастрофических для мирного населения последствий применения американской РСЗО HIMARS в новых регионах России.
"Реакция украинцев, американцев и их союзников на предъявляемые нами доказательства всегда сводилась к грубым лозунгам о том, что это всё пропаганда и дезинформация. Понятно, что признавать свою сопричастность к военным преступлениям киевской военщины они не хотят и просто боятся. Что ж, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому мы решили привезти в Вену на ФСОБ осколки американских боеприпасов, которые убивают наших людей", - пояснил дипломат.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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