https://ria.ru/20230614/donbass-1878033353.html

Гаврилов объяснил отсутствие реакции Запада на геноцид жителей ДНР и ЛНР

Гаврилов объяснил отсутствие реакции Запада на геноцид жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.06.2023

Гаврилов объяснил отсутствие реакции Запада на геноцид жителей ДНР и ЛНР

Отсутствие реакции американцев и их союзников на акты геноцида в отношении жителей ДНР и ЛНР - пособничество преступному режиму Киева, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:40

2023-06-14T13:40

2023-06-14T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

россия

константин гаврилов

нато

донбасс

донецкая народная республика

луганская область

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ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Отсутствие реакции американцев и их союзников на акты геноцида в отношении жителей ДНР и ЛНР - пособничество преступному режиму Киева, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Дипломат в среду на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) впервые в истории этого органа представил фрагменты боеприпасов к американской РСЗО HIMARS, которые используются против людей в Донбассе, в качестве доказательства преступлений Киева при спонсорстве США. "Поставки оружия Украине и отсутствие должной реакции на акты геноцида в отношении жителей ДНР и ЛНР нужно расценивать как пособничество преступному киевскому режиму. Кураторам Киева рано или поздно придется за это ответить", - сказал Гаврилов. Собеседник агентства уточнил, что в течение года на каждом пленарном заседании ФСОБ российская сторона показывала представителям государств Европы и Северной Америки фото- и видеосвидетельства катастрофических для мирного населения последствий применения американской РСЗО HIMARS в новых регионах России. "Реакция украинцев, американцев и их союзников на предъявляемые нами доказательства всегда сводилась к грубым лозунгам о том, что это всё пропаганда и дезинформация. Понятно, что признавать свою сопричастность к военным преступлениям киевской военщины они не хотят и просто боятся. Что ж, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому мы решили привезти в Вену на ФСОБ осколки американских боеприпасов, которые убивают наших людей", - пояснил дипломат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230613/zapad-1877790568.html

https://ria.ru/20230423/makron-1867225861.html

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, константин гаврилов, нато, донбасс, донецкая народная республика, луганская область