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На юге Москвы завели дело после нападения мужчины на жену и дочь - РИА Новости, 14.06.2023
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22:13 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/delo-1878183177.html
На юге Москвы завели дело после нападения мужчины на жену и дочь
На юге Москвы завели дело после нападения мужчины на жену и дочь - РИА Новости, 14.06.2023
На юге Москвы завели дело после нападения мужчины на жену и дочь
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения мужа на супругу и дочь с ножом в ходе ссоры на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T22:13
2023-06-14T22:13
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения мужа на супругу и дочь с ножом в ходе ссоры на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного СК. "Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 14 июня 49-летний мужчина в результате ссоры нанес ножом не менее чем по одной резаной ране своей жене и 19-летней дочери в квартире на Южнобутовской улице в Москве. Потерпевшие смогли оказать сопротивление и выбежать из квартиры. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее в телеграм-канале "МВД Медиа" сообщалось, что мужчина после происшествия спрыгнул с шестого этажа и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Кроме того, информированный источник РИА Новости уточнил, что, предварительно, причиной дебоша стало нежелание мужчины разводиться с супругой.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
На юге Москвы завели дело после нападения мужчины на жену и дочь

СК завел дело после нападения мужчины на жену и дочь на юге Москвы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения мужа на супругу и дочь с ножом в ходе ссоры на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
"Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 14 июня 49-летний мужчина в результате ссоры нанес ножом не менее чем по одной резаной ране своей жене и 19-летней дочери в квартире на Южнобутовской улице в Москве. Потерпевшие смогли оказать сопротивление и выбежать из квартиры. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее в телеграм-канале "МВД Медиа" сообщалось, что мужчина после происшествия спрыгнул с шестого этажа и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Кроме того, информированный источник РИА Новости уточнил, что, предварительно, причиной дебоша стало нежелание мужчины разводиться с супругой.
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