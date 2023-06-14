https://ria.ru/20230614/delo-1878183177.html

На юге Москвы завели дело после нападения мужчины на жену и дочь

На юге Москвы завели дело после нападения мужчины на жену и дочь - РИА Новости, 14.06.2023

На юге Москвы завели дело после нападения мужчины на жену и дочь

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения мужа на супругу и дочь с ножом в ходе ссоры на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T22:13

2023-06-14T22:13

2023-06-14T22:13

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения мужа на супругу и дочь с ножом в ходе ссоры на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного СК. "Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 14 июня 49-летний мужчина в результате ссоры нанес ножом не менее чем по одной резаной ране своей жене и 19-летней дочери в квартире на Южнобутовской улице в Москве. Потерпевшие смогли оказать сопротивление и выбежать из квартиры. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее в телеграм-канале "МВД Медиа" сообщалось, что мужчина после происшествия спрыгнул с шестого этажа и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Кроме того, информированный источник РИА Новости уточнил, что, предварительно, причиной дебоша стало нежелание мужчины разводиться с супругой.

https://ria.ru/20230425/nozh-1867580831.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)