https://ria.ru/20230614/delimkhanov-1878182807.html

Кадыров опубликовал видео с Делимхановым

Кадыров опубликовал видео с Делимхановым - РИА Новости, 14.06.2023

Кадыров опубликовал видео с Делимхановым

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как обсуждает детали спецоперации с депутатом госдумы Адамом Делимхановым, председателем парламента Чечни... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T22:08

2023-06-14T22:08

2023-06-14T22:21

рамзан кадыров

специальная военная операция на украине

россия

адам делимханов

магомед даудов

госдума рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111040/61/1110406145_0:350:1362:1116_1920x0_80_0_0_9593f015e6070e981aaa4afc89db1c78.jpg

ГРОЗНЫЙ, 14 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как обсуждает детали спецоперации с депутатом госдумы Адамом Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым."С большим удивлением наблюдаю, что даже после публикации нашей совместной фотографии с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым украинские СМИ продолжают нагло врать о его ликвидации. Неужели они настолько оторвались от реальности, считая, что мы не сможем опровергнуть их наглую ложь?! Ранее опубликованная совместная фотография была сделана сегодня в ходе нашей встречи с... Адамом Султановичем, председателем парламента ЧР, начальником регионального штаба СВО Магомедом Даудовым и министром ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Мы подробно обсудили вопросы продвижения подразделений "АХМАТ" в зоне СВО", - написал Кадыров к видео.Глава региона "ответственно" заявил, что "Адам Султанович весьма оперативно вернулся с того света, лично убедившись, что там ждут только укрофашистов"."Этим и объясняется, что я временно не мог с ним связаться. Ну, или можете считать это откровенным издевательством над украинскими средствами массовой дезинформации. Я уже давно понял их лживую сущность. Рекомендовал бы и некоторым нашим изданиям поскорее это осознать и не поддаваться на провокации", - добавил Кадыров.Утром Кадыров сообщил, что Делимханов не выходит на связь, и попросил украинскую разведку предоставить данные, куда наносился удар, чтобы "найти дорогого брата" (обращение было написано в ироническом ключе). Как пояснил чеченский лидер в новом посте, он с самого начала знал, что сообщения о гибели Делимханова - фейк, но решил продемонстрировать всем, до какой степени опустились украинские СМИ.Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин также назвал информацию о ранении Делимханова вбросом, а также отметил, что с самим депутатом все в порядке. Позже Делимханов в своем телеграм-канале сообщил, что с ним все хорошо и выразил слова поддержки всем, кто переживал и волновался за него.

https://ria.ru/20230614/delimkhanov-1878069240.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров, россия, адам делимханов, магомед даудов, госдума рф, в мире