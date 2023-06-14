Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о состоянии Делимханова - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 14.06.2023 (обновлено: 17:58 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/delimkhanov-1877997927.html
В Госдуме рассказали о состоянии Делимханова
В Госдуме рассказали о состоянии Делимханова - РИА Новости, 14.06.2023
В Госдуме рассказали о состоянии Делимханова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин только что общался с депутатом Адамом Делимхановым, тот жив и здоров, написал член думского комитета по обороне Дмитрий... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:10
2023-06-14T17:58
госдума рф
адам делимханов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770850211_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_a5b8e9d4f1e0ab7b71d2253a302d2b0a.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин только что общался с депутатом Адамом Делимхановым, тот жив и здоров, написал член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале."Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров", — говорится в публикации.Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, написал, что Делимханов не выходит на связь. Телеканалу "Звезда" в нижней палате Федерального собрания заявили, что депутат, находящийся в зоне проведения российской военной операции на Украине, был ранен. Где именно и в каком состоянии находится Делимханов, не уточнялось.Как утверждают несколько украинских Telegram-каналов, кортеж с чеченским политиком попал под обстрел, а он сам погиб.
https://ria.ru/20230614/delimkhanov-1877995485.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770850211_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7b4942d5da6194ef63b6f6afb8198329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, адам делимханов
Госдума РФ, Адам Делимханов
В Госдуме рассказали о состоянии Делимханова

Депутат ГД Кузнецов: Володин только что общался с Делимхановым, он жив и здоров

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкЧлен комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов
Член комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Член комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин только что общался с депутатом Адамом Делимхановым, тот жив и здоров, написал член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале.
"Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров", — говорится в публикации.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, написал, что Делимханов не выходит на связь.
Телеканалу "Звезда" в нижней палате Федерального собрания заявили, что депутат, находящийся в зоне проведения российской военной операции на Украине, был ранен. Где именно и в каком состоянии находится Делимханов, не уточнялось.
Как утверждают несколько украинских Telegram-каналов, кортеж с чеченским политиком попал под обстрел, а он сам погиб.
Депутат Государственный Думы РФ Адам Делимханов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Кадыров с иронией заявил, что депутат Делимханов не выходит на связь
Вчера, 12:05
 
Госдума РФАдам Делимханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала