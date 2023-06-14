В Госдуме рассказали о состоянии Делимханова
Депутат ГД Кузнецов: Володин только что общался с Делимхановым, он жив и здоров
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкЧлен комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов
Член комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин только что общался с депутатом Адамом Делимхановым, тот жив и здоров, написал член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале.
"Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров", — говорится в публикации.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, написал, что Делимханов не выходит на связь.
Телеканалу "Звезда" в нижней палате Федерального собрания заявили, что депутат, находящийся в зоне проведения российской военной операции на Украине, был ранен. Где именно и в каком состоянии находится Делимханов, не уточнялось.
Как утверждают несколько украинских Telegram-каналов, кортеж с чеченским политиком попал под обстрел, а он сам погиб.