https://ria.ru/20230614/delimkhanov-1877997927.html

В Госдуме рассказали о состоянии Делимханова

В Госдуме рассказали о состоянии Делимханова - РИА Новости, 14.06.2023

В Госдуме рассказали о состоянии Делимханова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин только что общался с депутатом Адамом Делимхановым, тот жив и здоров, написал член думского комитета по обороне Дмитрий... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:10

2023-06-14T12:10

2023-06-14T17:58

госдума рф

адам делимханов

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин только что общался с депутатом Адамом Делимхановым, тот жив и здоров, написал член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале."Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров", — говорится в публикации.Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, написал, что Делимханов не выходит на связь. Телеканалу "Звезда" в нижней палате Федерального собрания заявили, что депутат, находящийся в зоне проведения российской военной операции на Украине, был ранен. Где именно и в каком состоянии находится Делимханов, не уточнялось.Как утверждают несколько украинских Telegram-каналов, кортеж с чеченским политиком попал под обстрел, а он сам погиб.

https://ria.ru/20230614/delimkhanov-1877995485.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, адам делимханов