https://ria.ru/20230614/deklaratsiya-1878065060.html

СМИ: Запад работает над декларацией по долгосрочной помощи Украине

СМИ: Запад работает над декларацией по долгосрочной помощи Украине - РИА Новости, 14.06.2023

СМИ: Запад работает над декларацией по долгосрочной помощи Украине

США, Великобритания, Франция и Германия работают над декларацией с Украиной, которая позволит формализовать имеющиеся соглашения о передаче помощи и создаст... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:58

2023-06-14T14:58

2023-06-14T15:47

специальная военная операция на украине

сша

германия

франция

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США, Великобритания, Франция и Германия работают над декларацией с Украиной, которая позволит формализовать имеющиеся соглашения о передаче помощи и создаст условия для оказания долгосрочной финансовой и военной поддержки Киева, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.Отмечается, что декларация будет подразумевать заключение с Киевом двусторонних соглашений вне формата НАТО."США и их ближайшие союзники нацелены на многостороннее соглашение с Украиной, которое позволит западным странам предоставлять долгосрочные гарантии безопасности Киеву вместо конкретного обещания о членстве в НАТО... Работают над всеобъемлющей политической декларацией с Украиной", - говорится в материале газеты.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. МИД Украины заявил, что Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230613/pomosch-1877896648.html

https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html

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сша, германия, франция