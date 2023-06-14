https://ria.ru/20230614/debosh-1878012030.html

Москвич устроил дебош из-за нежелания разводиться

Москвич устроил дебош из-за нежелания разводиться - РИА Новости, 14.06.2023

Москвич устроил дебош из-за нежелания разводиться

Мужчина порезал ножом супругу и 19-летнюю дочь в ходе ссоры на юго-западе Москвы, после чего спрыгнул с шестого этажа, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:40

2023-06-14T12:40

2023-06-14T12:40

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мужчина порезал ножом супругу и 19-летнюю дочь в ходе ссоры на юго-западе Москвы, после чего спрыгнул с шестого этажа, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа". Информированный источник РИА Новости уточнил, что, предварительно, причиной дебоша стало нежелание мужчины разводиться с супругой. "Сегодня поступило сообщение о бытовом конфликте между гражданами в квартире дома на улице Южнобутовской, в ходе которого мужчина ножом причинил ранения своей супруге и 19-летней дочери... Злоумышленник вылез из окна, после чего спрыгнул с шестого этажа. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован", - говорится в релизе полиции. Как уточняется, женщина с дочерью смогли выбежать из квартиры. На данный момент они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. В каком состоянии находится отец семейства после прыжка с шестого этажа, данных нет.

https://ria.ru/20230608/ponasenkov-1876693334.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)