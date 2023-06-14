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Москвич устроил дебош из-за нежелания разводиться - РИА Новости, 14.06.2023
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12:40 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/debosh-1878012030.html
Москвич устроил дебош из-за нежелания разводиться
Москвич устроил дебош из-за нежелания разводиться - РИА Новости, 14.06.2023
Москвич устроил дебош из-за нежелания разводиться
Мужчина порезал ножом супругу и 19-летнюю дочь в ходе ссоры на юго-западе Москвы, после чего спрыгнул с шестого этажа, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:40
2023-06-14T12:40
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мужчина порезал ножом супругу и 19-летнюю дочь в ходе ссоры на юго-западе Москвы, после чего спрыгнул с шестого этажа, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа". Информированный источник РИА Новости уточнил, что, предварительно, причиной дебоша стало нежелание мужчины разводиться с супругой. "Сегодня поступило сообщение о бытовом конфликте между гражданами в квартире дома на улице Южнобутовской, в ходе которого мужчина ножом причинил ранения своей супруге и 19-летней дочери... Злоумышленник вылез из окна, после чего спрыгнул с шестого этажа. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован", - говорится в релизе полиции. Как уточняется, женщина с дочерью смогли выбежать из квартиры. На данный момент они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. В каком состоянии находится отец семейства после прыжка с шестого этажа, данных нет.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Москвич устроил дебош из-за нежелания разводиться

В Москве мужчина нанес ножевые ранения супруге и дочери из-за нежелания разводиться

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мужчина порезал ножом супругу и 19-летнюю дочь в ходе ссоры на юго-западе Москвы, после чего спрыгнул с шестого этажа, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".
Информированный источник РИА Новости уточнил, что, предварительно, причиной дебоша стало нежелание мужчины разводиться с супругой.
"Сегодня поступило сообщение о бытовом конфликте между гражданами в квартире дома на улице Южнобутовской, в ходе которого мужчина ножом причинил ранения своей супруге и 19-летней дочери... Злоумышленник вылез из окна, после чего спрыгнул с шестого этажа. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован", - говорится в релизе полиции.
Как уточняется, женщина с дочерью смогли выбежать из квартиры. На данный момент они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. В каком состоянии находится отец семейства после прыжка с шестого этажа, данных нет.
Евгений Понасенков - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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