https://ria.ru/20230614/cherepovets-1877976067.html

Новое здание поликлиники начали строить в Череповце

Новое здание поликлиники начали строить в Череповце - РИА Новости, 14.06.2023

Новое здание поликлиники начали строить в Череповце

В Череповце началось строительство нового здания поликлиники №7 в Зашекснинском районе города, стоимость объекта оценивают в 1,3 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:00

2023-06-14T11:00

2023-06-14T11:00

вологодская область

череповец

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 14 июн – РИА Новости. В Череповце началось строительство нового здания поликлиники №7 в Зашекснинском районе города, стоимость объекта оценивают в 1,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время посещения строительной площадки."Проект в 2020 году поддержал президент РФ, а через год череповчане единогласно проголосовали за возведение этого объекта на градсовете. Необходимость существовала давно, Зашекснинский район — самый развивающийся в городе", - написал он в своем телеграм-канале.Новый импульс развитию Зашекснинского района Череповца дал Архангельский мост, открытый для движения в августе прошлого года. По словам главы региона, в заречной части планируется строительство новых жилых микрорайонов, поэтому объекты социальной инфраструктуры возводят заранее.Новая поликлиника станет одной из самых больших в Вологодской области. За смену здесь смогут принимать до 800 пациентов, к ней будут прикреплены 55 тысяч человек. Помимо терапевтических участков, в поликлинике обустроят отделения лучевой и ультразвуковой диагностики, кабинеты эндоскопических исследований, лаборатории.По словам главврача поликлиники №7 Александра Ефимова, штат медучреждения будет укомплектован специалистами полностью. Поликлинику планируют открыть весной 2025 года.

https://ria.ru/20230606/dokhody-1876437561.html

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповец, олег кувшинников