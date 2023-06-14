https://ria.ru/20230614/blagoustroystvo-1878136973.html
Более 215 миллионов рублей потратят на благоустройство в Сургутском районе
Более 215 миллионов рублей потратят на благоустройство в Сургутском районе - РИА Новости, 14.06.2023
Более 215 миллионов рублей потратят на благоустройство в Сургутском районе
Более 215 миллионов рублей будет направлено в 2023 году на реализацию программы по формированию комфортной городской среды в Сургутском районе Ханты-Мансийского РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:54
2023-06-14T17:54
2023-06-14T17:54
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
лянтор
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Более 215 миллионов рублей будет направлено в 2023 году на реализацию программы по формированию комфортной городской среды в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава района Андрей Трубецкой. "В этом году на реализацию 11 мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" бюджетом Сургутского района предусмотрено 215,3 миллиона рублей. Из них федеральных денег порядка 7 миллионов рублей, почти 11,5 миллиона рублей – окружные средства, 2,5 миллиона рублей – средства, выделенные недропользователями, а основные – более 194 миллионов рублей – это средства из бюджета Сургутского района", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, в деревне Русскинской в этом году начинается второй этап благоустройства Арт-парка. Строительство этнодеревни обойдется почти в 61,5 миллиона рублей. В этнодеревне будет находиться музей под открытым небом, традиционные жилища, а также арт-объекты из жизни народов севера: хантыйская деревянная изба, изба из мха, традиционный лабаз для хранения запасов еды, лодка с рыбаком, семья у очага, фигуры птиц и животных. Как добавил Трубецкой, в пятом микрорайоне города Лянтор в этом году начнется второй этап обустройства сквера и пешеходной зоны, включая проезд к школе, на сумму почти в 24,5 миллиона рублей. В поселке городского типа Барсово на сумму порядка 12 миллионов будет выполнено обустройство центральной площади: там появятся тротуары, система видеонаблюдения, газон, сцена и малые архитектурные формы. В селе Сытомино стартует первый этап благоустройства общественной территории. За два года предусмотрено возведение прогулочной зоны и игровой зоны для детей, общая стоимость реализации проекта – более 62 миллионов рублей. Также различные работы будут проведены в поселке Солнечный и селе Тундино, добавил глава муниципалитета.
https://ria.ru/20230608/yugra-1877096232.html
https://ria.ru/20230607/yugra-1876652392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, лянтор
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Лянтор
Более 215 миллионов рублей потратят на благоустройство в Сургутском районе
Более 215 миллионов рублей потратят на благоустройство в Сургутском районе в 2023 году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости.
Более 215 миллионов рублей будет направлено в 2023 году на реализацию программы по формированию комфортной городской среды в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил
глава района Андрей Трубецкой.
"В этом году на реализацию 11 мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" бюджетом Сургутского района предусмотрено 215,3 миллиона рублей. Из них федеральных денег порядка 7 миллионов рублей, почти 11,5 миллиона рублей – окружные средства, 2,5 миллиона рублей – средства, выделенные недропользователями, а основные – более 194 миллионов рублей – это средства из бюджета Сургутского района", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
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По его словам, в деревне Русскинской в этом году начинается второй этап благоустройства Арт-парка. Строительство этнодеревни обойдется почти в 61,5 миллиона рублей. В этнодеревне будет находиться музей под открытым небом, традиционные жилища, а также арт-объекты из жизни народов севера: хантыйская деревянная изба, изба из мха, традиционный лабаз для хранения запасов еды, лодка с рыбаком, семья у очага, фигуры птиц и животных.
Как добавил Трубецкой, в пятом микрорайоне города Лянтор
в этом году начнется второй этап обустройства сквера и пешеходной зоны, включая проезд к школе, на сумму почти в 24,5 миллиона рублей. В поселке городского типа Барсово на сумму порядка 12 миллионов будет выполнено обустройство центральной площади: там появятся тротуары, система видеонаблюдения, газон, сцена и малые архитектурные формы. В селе Сытомино стартует первый этап благоустройства общественной территории. За два года предусмотрено возведение прогулочной зоны и игровой зоны для детей, общая стоимость реализации проекта – более 62 миллионов рублей. Также различные работы будут проведены в поселке Солнечный и селе Тундино, добавил глава муниципалитета.
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