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Бирюков: специалисты начали замену асфальта на Сколковском шоссе в Москве - РИА Новости, 14.06.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:21 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/biryukov-1878003795.html
Бирюков: специалисты начали замену асфальта на Сколковском шоссе в Москве
Бирюков: специалисты начали замену асфальта на Сколковском шоссе в Москве - РИА Новости, 14.06.2023
Бирюков: специалисты начали замену асфальта на Сколковском шоссе в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальта на Сколковском шоссе в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:21
2023-06-14T12:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальта на Сколковском шоссе в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Сколковском шоссе. Ремонт необходим из-за образовавшейся колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения, кроме того, истек гарантийный срок службы полотна", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра отметил, что в общей сложности специалисты заменят почти 120 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении магистрали. Работы проводят преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. Добавляется, что после завершения ремонта нанесут дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта. "Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменим свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Для его укладки используем собственные асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 заводах, находящихся в собственности города", - отметили в сообщении.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Бирюков: специалисты начали замену асфальта на Сколковском шоссе в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальта на Сколковском шоссе в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Сколковском шоссе. Ремонт необходим из-за образовавшейся колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения, кроме того, истек гарантийный срок службы полотна", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Заммэра отметил, что в общей сложности специалисты заменят почти 120 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении магистрали. Работы проводят преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения.
Добавляется, что после завершения ремонта нанесут дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта.
"Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменим свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Для его укладки используем собственные асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 заводах, находящихся в собственности города", - отметили в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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