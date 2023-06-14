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Бирюков: специалисты начали замену асфальта на Сколковском шоссе в Москве
Бирюков: специалисты начали замену асфальта на Сколковском шоссе в Москве - РИА Новости, 14.06.2023
Бирюков: специалисты начали замену асфальта на Сколковском шоссе в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальта на Сколковском шоссе в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:21
2023-06-14T12:21
2023-06-14T12:21
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальта на Сколковском шоссе в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Сколковском шоссе. Ремонт необходим из-за образовавшейся колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения, кроме того, истек гарантийный срок службы полотна", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра отметил, что в общей сложности специалисты заменят почти 120 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении магистрали. Работы проводят преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. Добавляется, что после завершения ремонта нанесут дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта. "Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменим свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Для его укладки используем собственные асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 заводах, находящихся в собственности города", - отметили в сообщении.
https://ria.ru/20230605/zhivopis-1876208166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальта на Сколковском шоссе в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Сколковском шоссе. Ремонт необходим из-за образовавшейся колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения, кроме того, истек гарантийный срок службы полотна", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Заммэра отметил, что в общей сложности специалисты заменят почти 120 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении магистрали. Работы проводят преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения.
Добавляется, что после завершения ремонта нанесут дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта.
"Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменим свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Для его укладки используем собственные асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 заводах, находящихся в собственности города", - отметили в сообщении.