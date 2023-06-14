https://ria.ru/20230614/biryukov-1878003795.html

Бирюков: специалисты начали замену асфальта на Сколковском шоссе в Москве

Бирюков: специалисты начали замену асфальта на Сколковском шоссе в Москве - РИА Новости, 14.06.2023

Бирюков: специалисты начали замену асфальта на Сколковском шоссе в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальта на Сколковском шоссе в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:21

2023-06-14T12:21

2023-06-14T12:21

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене асфальта на Сколковском шоссе в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на Сколковском шоссе. Ремонт необходим из-за образовавшейся колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения, кроме того, истек гарантийный срок службы полотна", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра отметил, что в общей сложности специалисты заменят почти 120 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении магистрали. Работы проводят преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. Добавляется, что после завершения ремонта нанесут дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта. "Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменим свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Для его укладки используем собственные асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 заводах, находящихся в собственности города", - отметили в сообщении.

https://ria.ru/20230605/zhivopis-1876208166.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков