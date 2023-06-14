https://ria.ru/20230614/biotekhnologii-1878138166.html

Эксперт: рынок биотехнологий увеличится в два раза в течение 10 лет

Эксперт: рынок биотехнологий увеличится в два раза в течение 10 лет - РИА Новости, 14.06.2023

Эксперт: рынок биотехнологий увеличится в два раза в течение 10 лет

Рынок высокотехнологичного биотеха увеличится в два раза в ближайшие десять лет, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) старший... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:57

2023-06-14T17:57

2023-06-14T17:57

пмэф-2023

экономика

фонд "сколково"

россия

пмэф

сколково

сколково

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878137206_0:123:1600:1023_1920x0_80_0_0_5824d3a420eee1b690511f8a8b4d47d9.jpg

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Рынок высокотехнологичного биотеха увеличится в два раза в ближайшие десять лет, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем.В рамках сессии ПМЭФ "Инвестиции в высокотехнологичный биотех: миф или реальность?" он подчеркнул, что интерес к вложениям в медицинские стартапы сегодня широк, но прорыв может состояться лишь при условии заинтересованности всех игроков в продвижении технологий или конечного продукта на зарубежные рынки."Венчурные инвестиции упали вместе со всем рынком, но интерес остается. Растет спрос со стороны индустриальных партнеров и неспецифических игроков. Важно, чтобы институциональные игроки создавали венчурные фонды и при появлении оценок проекта входили туда. Наша задача всем частным инвесторам и крупным компаниям объяснять, почему это важно и какова перспектива рынка, который более чем удвоится в течение следующих десяти лет", - пояснил Каем.Он отметил, что, несмотря на обрушение рынка венчурных инвестиций не только в России, но и во всем мире, доля инвестиций в области биотехнологий не уменьшалась, а постепенно росла. Это связано, в том числе, и со снятием рисков благодаря фундаментальным научным исследованиям."Инвесторы понимают, что удовлетворить потребности быстрорастущего населения в безопасности без новых технологий невозможно. Вместе с тем одним из ключевых барьеров для вывода препаратов и медизделий на рынок является недостаток финансирования. Замечу также, что большинство биотех-стартапов, которые смогли преодолеть "долину смерти", в той или иной форме получали поддержку государства", - подчеркнул Каем.Другая участница дискуссии – и.о. гендиректора ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения" Минздрава РФ Валентина Косенко, в свою очередь, отметила еще ряд причин, которые не позволяют разработкам состояться."В частности, это отсутствие у команды ряда компетенций для коммерциализации разработок: по регистрации интеллектуальной собственности, трансферу технологий, подготовки документации для регистрации препарата. Еще одна причина – низкая осведомленность инвесторов о разработках", - отметила Косенко.В свою очередь, ректор Самарского государственного медуниверситета Александр Колсанов рассказал об инструментарии, который использует вуз для вывода на рынок новых медизделий."Мы пошли по пути создания профессиональной команды. Также мы создали полный цикл от идеи до продукта: у нас есть производственная мощность, R&D-центр, инжиниринг, свой маркетинг, отдел продаж. Это действительно стало приносить свои плоды. Наше оборудование и медицинское, и в сфере биотеха, реализуется не только в России. Продукты для реабилитации представлены в нескольких странах мира, образовательные решения приобретаются в 11 государствах. Это говорит о том, что качество нашей продукции соответствует всем требованиям", - сказал Колсанов.

https://ria.ru/20230525/vyruchka-1874131025.html

россия

сколково

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, фонд "сколково", россия, пмэф, сколково, сколково