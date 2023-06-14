https://ria.ru/20230614/bezopasnost-1878188253.html

Карчаа: Киев не заинтересован в ядерной безопасности на ЗАЭС

Карчаа: Киев не заинтересован в ядерной безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 14.06.2023

Карчаа: Киев не заинтересован в ядерной безопасности на ЗАЭС

Киевские власти не заинтересованы в ядерной безопасности на Запорожской АЭС, заявил в интервью советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T23:06

2023-06-14T23:06

2023-06-14T23:06

специальная военная операция на украине

в мире

киев

энергодар

россия

сергей шойгу

запорожская аэс

росэнергоатом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197955_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_fbcad425d8b8bbfdd9ffca5c1de86a5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Киевские власти не заинтересованы в ядерной безопасности на Запорожской АЭС, заявил в интервью советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Для киевского режима, для их спонсоров, для тех, кто сценарирует их поведение, потому что украинский режим уже давно не субъектный, ядерная безопасность интересна меньше всего, поэтому очень много имитации вокруг ядерной безопасности", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, если бы ядерная безопасность действительно была бы в приоритете у Киева, то по атомной станции никогда бы не стреляли. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html

киев

энергодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, энергодар, россия, сергей шойгу, запорожская аэс, росэнергоатом