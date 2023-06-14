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Карчаа: Киев не заинтересован в ядерной безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 14.06.2023
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23:06 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/bezopasnost-1878188253.html
Карчаа: Киев не заинтересован в ядерной безопасности на ЗАЭС
Карчаа: Киев не заинтересован в ядерной безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 14.06.2023
Карчаа: Киев не заинтересован в ядерной безопасности на ЗАЭС
Киевские власти не заинтересованы в ядерной безопасности на Запорожской АЭС, заявил в интервью советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T23:06
2023-06-14T23:06
специальная военная операция на украине
в мире
киев
энергодар
россия
сергей шойгу
запорожская аэс
росэнергоатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Киевские власти не заинтересованы в ядерной безопасности на Запорожской АЭС, заявил в интервью советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Для киевского режима, для их спонсоров, для тех, кто сценарирует их поведение, потому что украинский режим уже давно не субъектный, ядерная безопасность интересна меньше всего, поэтому очень много имитации вокруг ядерной безопасности", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, если бы ядерная безопасность действительно была бы в приоритете у Киева, то по атомной станции никогда бы не стреляли. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html
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в мире, киев, энергодар, россия, сергей шойгу, запорожская аэс, росэнергоатом
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Энергодар, Россия, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Росэнергоатом
Карчаа: Киев не заинтересован в ядерной безопасности на ЗАЭС

Карчаа: киевский режим не заинтересован в ядерной безопасности на Запорожской АЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Киевские власти не заинтересованы в ядерной безопасности на Запорожской АЭС, заявил в интервью советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Для киевского режима, для их спонсоров, для тех, кто сценарирует их поведение, потому что украинский режим уже давно не субъектный, ядерная безопасность интересна меньше всего, поэтому очень много имитации вокруг ядерной безопасности", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
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По его словам, если бы ядерная безопасность действительно была бы в приоритете у Киева, то по атомной станции никогда бы не стреляли.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЭнергодарРоссияСергей ШойгуЗапорожская АЭСРосэнергоатом
 
 
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