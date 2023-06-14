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Нет воды. Волонтеры рассказали о ситуации на КПП на границе Латвии и России

Нет воды. Волонтеры рассказали о ситуации на КПП на границе Латвии и России - РИА Новости, 14.06.2023

Нет воды. Волонтеры рассказали о ситуации на КПП на границе Латвии и России

На латвийском КПП Виентули на границе с Псковской областью образовалась очередь из украинцев, желающих въехать в Россию, они находятся в тяжелых условиях,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:06

2023-06-14T11:06

2023-06-14T14:15

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На латвийском КПП Виентули на границе с Псковской областью образовалась очередь из украинцев, желающих въехать в Россию, они находятся в тяжелых условиях, передает телеканал LTV. "С прошлой недели на КПП Виентули действует пункт помощи для украинцев. Здесь приходят за водой или советом в основном не те, кто только что бежал от войны, а те, кто отправляется в Россию. У кого-то в России остались дети, кто-то возвращается <…>, чтобы помочь родственникам, чьи дома только что затопило", — уточнили журналисты.Волонтеры из ассоциации "Твои друзья" рассказали телеканалу о тяжелых условиях на погранпункте. "Люди голодают. Два дня, а здесь просто ничего нет. Лето, а воды нет. Завтра сюда привезут дополнительные туалеты", — сказала волонтер Диана Киселева. Она также сообщила, что накануне оказала помощь 80-летней женщине, которая возвращалась домой после нескольких месяцев пребывания в Польше. По данным телеканала, одна из причин образования очередей — тщательные проверки документов украинцев, организованные российской стороной. При этом сообщается, что, помимо граждан Украины, в очереди находятся и граждане Молдавии, которым в Латвии тоже оказывают помощь, но за деньги.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, псковская область, ltv, латвия