Рейтинг@Mail.ru
Нет воды. Волонтеры рассказали о ситуации на КПП на границе Латвии и России - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 14.06.2023 (обновлено: 14:15 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/bezhentsy-1877977359.html
Нет воды. Волонтеры рассказали о ситуации на КПП на границе Латвии и России
Нет воды. Волонтеры рассказали о ситуации на КПП на границе Латвии и России - РИА Новости, 14.06.2023
Нет воды. Волонтеры рассказали о ситуации на КПП на границе Латвии и России
На латвийском КПП Виентули на границе с Псковской областью образовалась очередь из украинцев, желающих въехать в Россию, они находятся в тяжелых условиях,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:06
2023-06-14T14:15
в мире
россия
украина
псковская область
ltv
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745201195_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e22bb81665509995a8bbfcdb8f1b2a6c.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На латвийском КПП Виентули на границе с Псковской областью образовалась очередь из украинцев, желающих въехать в Россию, они находятся в тяжелых условиях, передает телеканал LTV. "С прошлой недели на КПП Виентули действует пункт помощи для украинцев. Здесь приходят за водой или советом в основном не те, кто только что бежал от войны, а те, кто отправляется в Россию. У кого-то в России остались дети, кто-то возвращается &lt;…&gt;, чтобы помочь родственникам, чьи дома только что затопило", — уточнили журналисты.Волонтеры из ассоциации "Твои друзья" рассказали телеканалу о тяжелых условиях на погранпункте. "Люди голодают. Два дня, а здесь просто ничего нет. Лето, а воды нет. Завтра сюда привезут дополнительные туалеты", — сказала волонтер Диана Киселева. Она также сообщила, что накануне оказала помощь 80-летней женщине, которая возвращалась домой после нескольких месяцев пребывания в Польше. По данным телеканала, одна из причин образования очередей — тщательные проверки документов украинцев, организованные российской стороной. При этом сообщается, что, помимо граждан Украины, в очереди находятся и граждане Молдавии, которым в Латвии тоже оказывают помощь, но за деньги.
https://ria.ru/20230609/solidarnost-1877111812.html
россия
украина
псковская область
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745201195_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_580c3014c45efb107e66ed8331428850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, псковская область, ltv, латвия
В мире, Россия, Украина, Псковская область, LTV, Латвия
Нет воды. Волонтеры рассказали о ситуации на КПП на границе Латвии и России

LTV: украинцы, желающие въехать в Россию, находятся в тяжелых условиях на КПП в Латвии

© Sputnik / Игорь МейденБаннер на латвийской границе
Баннер на латвийской границе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Sputnik / Игорь Мейден
Баннер на латвийской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На латвийском КПП Виентули на границе с Псковской областью образовалась очередь из украинцев, желающих въехать в Россию, они находятся в тяжелых условиях, передает телеканал LTV.
"С прошлой недели на КПП Виентули действует пункт помощи для украинцев. Здесь приходят за водой или советом в основном не те, кто только что бежал от войны, а те, кто отправляется в Россию. У кого-то в России остались дети, кто-то возвращается <…>, чтобы помочь родственникам, чьи дома только что затопило", — уточнили журналисты.
Волонтеры из ассоциации "Твои друзья" рассказали телеканалу о тяжелых условиях на погранпункте.
"Люди голодают. Два дня, а здесь просто ничего нет. Лето, а воды нет. Завтра сюда привезут дополнительные туалеты", — сказала волонтер Диана Киселева.
Она также сообщила, что накануне оказала помощь 80-летней женщине, которая возвращалась домой после нескольких месяцев пребывания в Польше.
По данным телеканала, одна из причин образования очередей — тщательные проверки документов украинцев, организованные российской стороной. При этом сообщается, что, помимо граждан Украины, в очереди находятся и граждане Молдавии, которым в Латвии тоже оказывают помощь, но за деньги.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
"Мы устали". На Западе украинским беженцам сообщили неприятную новость
9 июня, 02:10
 
В миреРоссияУкраинаПсковская областьLTVЛатвия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала