https://ria.ru/20230614/benzin-1878172519.html

Депутат Госдумы попросил ФАС проверить повышение цен на заправках

Депутат Госдумы попросил ФАС проверить повышение цен на заправках - РИА Новости, 14.06.2023

Депутат Госдумы попросил ФАС проверить повышение цен на заправках

Депутат Госдумы от "Новых людей" Антон Ткачев обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T20:44

2023-06-14T20:44

2023-06-14T20:44

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Антон Ткачев обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку соблюдения антимонопольного по недопущению роста цен на бензин и дизельное топливо на заправка, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас провести проверку соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности по недопущению роста цен на автомобильный бензин и дизельное топливо", - говорится в документе. Как отметил Ткачев, стоимость бензина разнится в разных регионах страны. "Сейчас стоимость 95-го бензина на заправках одной и той же сети в Москве, Калуге, Чебоксарах, Липецке и Сочи составляет 53,29 руб, 49,45 руб, 50,99 руб, 51,9 руб, 48,5 руб. соответственно", - приводит слова Ткачева пресс-служба партии "Новые люди".

https://ria.ru/20230614/benzin-1878140729.html

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москва, калуга, чебоксары, госдума рф, экономика