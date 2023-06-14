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Греф исключил покупку Сбербанком активов уходящих из России банков
Греф исключил покупку Сбербанком активов уходящих из России банков - РИА Новости, 14.06.2023
Греф исключил покупку Сбербанком активов уходящих из России банков
Сбербанк не заинтересован в покупке каких-либо активов иностранных банков, сворачивающих бизнес в России, заявил глава кредитной организации Герман Греф. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T01:02
2023-06-14T01:02
2023-06-14T01:02
россия
герман греф
сбербанк россии
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экономика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сбербанк не заинтересован в покупке каких-либо активов иностранных банков, сворачивающих бизнес в России, заявил глава кредитной организации Герман Греф. "Неинтересно", - ответил он в интервью РБК на вопрос, есть ли у Сбербанка интерес к покупке каких-либо активов иностранных банков, сворачивающих бизнес в России. Кроме того, банк не рассматривает возможность снять с баланса замороженные из-за санкций активы и обязательства, переведя их на отдельное юрлицо. "В общем надо сказать, что мы почти все такого рода свои активы сумели так или иначе реализовать", - отметил Греф, уточнив, что речь идет в том числе о европейских активах.
https://ria.ru/20230614/krizis-1877918846.html
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россия, герман греф, сбербанк россии, рбк (медиагруппа), экономика
Россия, Герман Греф, Сбербанк России, РБК (медиагруппа), Экономика
Греф исключил покупку Сбербанком активов уходящих из России банков
Греф: Сбербанк не заинтересован в покупке активов иностранных банков, покидающих Россию