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Греф исключил покупку Сбербанком активов уходящих из России банков - РИА Новости, 14.06.2023
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01:02 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/banki-1877921638.html
Греф исключил покупку Сбербанком активов уходящих из России банков
Греф исключил покупку Сбербанком активов уходящих из России банков - РИА Новости, 14.06.2023
Греф исключил покупку Сбербанком активов уходящих из России банков
Сбербанк не заинтересован в покупке каких-либо активов иностранных банков, сворачивающих бизнес в России, заявил глава кредитной организации Герман Греф. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T01:02
2023-06-14T01:02
россия
герман греф
сбербанк россии
рбк (медиагруппа)
экономика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сбербанк не заинтересован в покупке каких-либо активов иностранных банков, сворачивающих бизнес в России, заявил глава кредитной организации Герман Греф. "Неинтересно", - ответил он в интервью РБК на вопрос, есть ли у Сбербанка интерес к покупке каких-либо активов иностранных банков, сворачивающих бизнес в России. Кроме того, банк не рассматривает возможность снять с баланса замороженные из-за санкций активы и обязательства, переведя их на отдельное юрлицо. "В общем надо сказать, что мы почти все такого рода свои активы сумели так или иначе реализовать", - отметил Греф, уточнив, что речь идет в том числе о европейских активах.
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россия, герман греф, сбербанк россии, рбк (медиагруппа), экономика
Россия, Герман Греф, Сбербанк России, РБК (медиагруппа), Экономика
Греф исключил покупку Сбербанком активов уходящих из России банков

Греф: Сбербанк не заинтересован в покупке активов иностранных банков, покидающих Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сбербанк не заинтересован в покупке каких-либо активов иностранных банков, сворачивающих бизнес в России, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
«
"Неинтересно", - ответил он в интервью РБК на вопрос, есть ли у Сбербанка интерес к покупке каких-либо активов иностранных банков, сворачивающих бизнес в России.
Кроме того, банк не рассматривает возможность снять с баланса замороженные из-за санкций активы и обязательства, переведя их на отдельное юрлицо.
"В общем надо сказать, что мы почти все такого рода свои активы сумели так или иначе реализовать", - отметил Греф, уточнив, что речь идет в том числе о европейских активах.
Глава Сбербанка Г. Греф - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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РоссияГерман ГрефСбербанк РоссииРБК (медиагруппа)Экономика
 
 
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