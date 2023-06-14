https://ria.ru/20230614/avtomobili-1877980965.html

Красноярские поликлиники и больницы получили 25 новых машин

Красноярские поликлиники и больницы получили 25 новых машин - РИА Новости, 14.06.2023

Красноярские поликлиники и больницы получили 25 новых машин

И.о. зампреда правительства Красноярского края Алексей Подкорытов в преддверии Дня медицинского работника вручил ключи от 25 автомобилей "Лада Гранта"... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:18

2023-06-14T11:18

2023-06-14T11:18

красноярский край

красноярск

россия

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КРАСНОЯРСК, 14 июн - РИА Новости. И.о. зампреда правительства Красноярского края Алексей Подкорытов в преддверии Дня медицинского работника вручил ключи от 25 автомобилей "Лада Гранта" руководителям медучреждений Красноярска, сообщает министерство здравоохранения региона. "Новые авто пополнят парк 21 учреждения - больниц, поликлиник, родильных домов, центра крови. Все машины приобретены по программе "Защита и забота" за счет средств краевого бюджета - 19,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По словам Подкорытова, новый транспорт облегчит работу участковых терапевтов и участковой службы первичного звена. "В течение года мы получим 148 автомобилей - это и легковые, и скорые, санитарный транспорт для городов и районов края. В прошлом году мы передали в систему здравоохранения 183 автомобиля. А в целом за последние пять лет мы передали в отрасль здравоохранения 640 автомобилей, 202 из них - машины скорой помощи", - сказал он на церемонии вручения. Отмечается, что в этом году 70 автомобилей уже поступили в медицинские учреждения на территориях края, среди них - скорые помощи, УАЗы, "Нивы", "Лады Гранты", мобильные передвижные комплексы. Большую часть авто приобрели по нацпроекту "Здравоохранение" и при поддержке Минпромторга России. До конца года для медучреждений краевого центра приобретут еще 40 автомобилей на средства регионального бюджета. В этом году новые автомобили пополнят автопарк более 40 медучреждений, в том числе на отдаленных территориях.

https://ria.ru/20230530/lechenie-1874959761.html

https://ria.ru/20230405/avtomobil-1863220085.html

красноярский край

красноярск

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

красноярский край, красноярск, россия