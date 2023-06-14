https://ria.ru/20230614/avariya-1878162232.html

В Самаре грузовик столкнулся с трамваем

В Самаре грузовик столкнулся с трамваем - РИА Новости, 14.06.2023

В Самаре грузовик столкнулся с трамваем

Грузовик и трамвай столкнулись в Самаре, в результате пострадали два местных жителя, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:37

2023-06-14T19:37

2023-06-14T19:37

происшествия

авто

самара

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САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Грузовик и трамвай столкнулись в Самаре, в результате пострадали два местных жителя, сообщили в региональном главке МВД. "По предварительным данным, в 18.34 (17.34 мск) произошло столкновение грузового автомобиля Scania, перевозившего ДСП, и трамвая. В медицинское учреждение на осмотр направлены двое совершеннолетних жителей Самары. Сотрудники полиции устанавливают и опрашивают очевидцев и участников аварии, обеспечивают проезд транспорта", - сказали журналистам в пресс-службе главка.

https://ria.ru/20230609/avtobusy-1877206085.html

самара

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2023

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происшествия, авто, самара