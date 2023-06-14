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В Самаре грузовик столкнулся с трамваем - РИА Новости, 14.06.2023
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19:37 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/avariya-1878162232.html
В Самаре грузовик столкнулся с трамваем
В Самаре грузовик столкнулся с трамваем - РИА Новости, 14.06.2023
В Самаре грузовик столкнулся с трамваем
Грузовик и трамвай столкнулись в Самаре, в результате пострадали два местных жителя, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:37
2023-06-14T19:37
происшествия
авто
самара
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САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Грузовик и трамвай столкнулись в Самаре, в результате пострадали два местных жителя, сообщили в региональном главке МВД. "По предварительным данным, в 18.34 (17.34 мск) произошло столкновение грузового автомобиля Scania, перевозившего ДСП, и трамвая. В медицинское учреждение на осмотр направлены двое совершеннолетних жителей Самары. Сотрудники полиции устанавливают и опрашивают очевидцев и участников аварии, обеспечивают проезд транспорта", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
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происшествия, авто, самара
Происшествия, Авто, Самара
В Самаре грузовик столкнулся с трамваем

В Самаре грузовик столкнулся с трамваем, два человека пострадали

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Грузовик и трамвай столкнулись в Самаре, в результате пострадали два местных жителя, сообщили в региональном главке МВД.
"По предварительным данным, в 18.34 (17.34 мск) произошло столкновение грузового автомобиля Scania, перевозившего ДСП, и трамвая. В медицинское учреждение на осмотр направлены двое совершеннолетних жителей Самары. Сотрудники полиции устанавливают и опрашивают очевидцев и участников аварии, обеспечивают проезд транспорта", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
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ПроисшествияАвтоСамара
 
 
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