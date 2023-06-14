https://ria.ru/20230614/avariya-1878160330.html

В Ингушетии легковушка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие

В Ингушетии легковушка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.06.2023

В Ингушетии легковушка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси в Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:24

2023-06-14T19:24

2023-06-14T19:51

происшествия

авто

нальчик

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 14 июн - РИА Новости. Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси в Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В 17.44 мск в среду поступило сообщение, что в селении Плиево по улице Осканова произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два автомобиля: ВАЗ-21115 и пассажирский микроавтобус "Газель". По предварительной информации, имеются пострадавшие, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что пострадали, предварительно, четыре человека, погибших нет.

https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html

нальчик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, нальчик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)