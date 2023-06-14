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В Ингушетии легковушка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.06.2023
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19:24 14.06.2023 (обновлено: 19:51 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/avariya-1878160330.html
В Ингушетии легковушка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие
В Ингушетии легковушка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.06.2023
В Ингушетии легковушка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси в Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:24
2023-06-14T19:51
происшествия
авто
нальчик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 14 июн - РИА Новости. Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси в Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В 17.44 мск в среду поступило сообщение, что в селении Плиево по улице Осканова произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два автомобиля: ВАЗ-21115 и пассажирский микроавтобус "Газель". По предварительной информации, имеются пострадавшие, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что пострадали, предварительно, четыре человека, погибших нет.
https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html
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происшествия, авто, нальчик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Нальчик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ингушетии легковушка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие

В Ингушетии легковушка столкнулась с маршруткой, пострадали четыре человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 14 июн - РИА Новости. Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси в Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
"В 17.44 мск в среду поступило сообщение, что в селении Плиево по улице Осканова произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два автомобиля: ВАЗ-21115 и пассажирский микроавтобус "Газель". По предварительной информации, имеются пострадавшие, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что пострадали, предварительно, четыре человека, погибших нет.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
31 мая, 17:55
 
ПроисшествияАвтоНальчикРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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