https://ria.ru/20230614/ataka-1878048057.html

Российская авиация сорвала атаку ВСУ в районе Жеребянки

Российская авиация сорвала атаку ВСУ в районе Жеребянки - РИА Новости, 14.06.2023

Российская авиация сорвала атаку ВСУ в районе Жеребянки

Штурмовики ВКС РФ сорвали атаку подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на запорожском направлении в районе Жеребянки, сообщили в среду в Минобороны... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:24

2023-06-14T14:24

2023-06-14T14:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Штурмовики ВКС РФ сорвали атаку подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на запорожском направлении в районе Жеребянки, сообщили в среду в Минобороны России."На Запорожском направлении ударами штурмовой авиации сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230614/udary-1878047778.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, воздушно-космические силы россии