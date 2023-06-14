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Российская авиация сорвала атаку ВСУ в районе Жеребянки - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 14.06.2023 (обновлено: 14:26 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/ataka-1878048057.html
Российская авиация сорвала атаку ВСУ в районе Жеребянки
Российская авиация сорвала атаку ВСУ в районе Жеребянки - РИА Новости, 14.06.2023
Российская авиация сорвала атаку ВСУ в районе Жеребянки
Штурмовики ВКС РФ сорвали атаку подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на запорожском направлении в районе Жеребянки, сообщили в среду в Минобороны... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:24
2023-06-14T14:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Штурмовики ВКС РФ сорвали атаку подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на запорожском направлении в районе Жеребянки, сообщили в среду в Минобороны России."На Запорожском направлении ударами штурмовой авиации сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Воздушно-космические силы России
Российская авиация сорвала атаку ВСУ в районе Жеребянки

Штурмовики ВКС сорвали атаку подразделений 128-й бригады ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции
Ударный вертолет Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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Ударный вертолет Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Штурмовики ВКС РФ сорвали атаку подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на запорожском направлении в районе Жеребянки, сообщили в среду в Минобороны России.
"На Запорожском направлении ударами штурмовой авиации сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области", - сообщили в Минобороны.
Конашенков о групповых ударах по местам скопления резервов ВСУ и складам с боеприпасами - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Российские войска нанесли ракетные удары по резервам ВСУ и наемникам
Вчера, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВоздушно-космические силы России
 
 
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