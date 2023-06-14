https://ria.ru/20230614/artemovsk-1878015536.html

Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска

Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска - РИА Новости, 14.06.2023

Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска

Ситуация на флангах Артемовска успешно стабилизируется, ситуация под контролем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:51

2023-06-14T12:51

2023-06-14T13:31

специальная военная операция на украине

артемовск

денис пушилин

донецкая народная республика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Ситуация на флангах Артемовска успешно стабилизируется, ситуация под контролем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Мы видим сложную, но абсолютно контролируемую ситуацию в Артемовске, который продолжает обстреливать артиллерия противника, также задействуются беспилотные летательные аппараты. Ситуация стабилизируется достаточно успешно на флангах (города), которые противник видел как некую точку уязвимости. Ситуация напряженная, но полностью контролируемая", - сказал Пушилин журналистам.Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года после многомесячных боевых действий, которые вели штурмовики группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск Вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

артемовск

донецкая народная республика

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артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика