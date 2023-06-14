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Путин 15 июня проведет переговоры с президентом Алжира - РИА Новости, 14.06.2023
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14:45 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/alzhir-1878058164.html
Путин 15 июня проведет переговоры с президентом Алжира
Путин 15 июня проведет переговоры с президентом Алжира - РИА Новости, 14.06.2023
Путин 15 июня проведет переговоры с президентом Алжира
Президенты России и Алжира в четверг проведут переговоры в Москве, важным шагом станет подписание Декларации об углубленном стратегическом партнерстве, а... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:45
2023-06-14T14:45
политика
алжир (республика)
россия
михаил мишустин
абдельмаджид теббун
москва
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президенты России и Алжира в четверг проведут переговоры в Москве, важным шагом станет подписание Декларации об углубленном стратегическом партнерстве, а правительства обеих стран обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с лидером Алжира Абдельмаджидом Теббуном. "Это ваш первый государственный визит в Россию. Завтра в Кремле состоятся ваши переговоры с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Важным шагом станет подписание Декларации об углубленном стратегическом партнерстве. Она ознаменует переход российско-алжирского взаимодействия на новый качественный уровень. Правительства России и Алжира обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты на высшем уровне", - сказал российский премьер. Мишустин также попросил передать слова приветствия и самые добрые пожелания премьер-министру Алжира. "Подтверждаю нашу заинтересованность в расширении межправительственного диалога", - добавил он.
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политика, алжир (республика), россия, михаил мишустин, абдельмаджид теббун, москва
Политика, Алжир (республика), Россия, Михаил Мишустин, Абдельмаджид Теббун, Москва
Путин 15 июня проведет переговоры с президентом Алжира

Мишустин заявил, что Путин и президент Алжира Теббун 15 июня проведут переговоры в Москве

© AP Photo / Anis BelghoulПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Anis Belghoul
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президенты России и Алжира в четверг проведут переговоры в Москве, важным шагом станет подписание Декларации об углубленном стратегическом партнерстве, а правительства обеих стран обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с лидером Алжира Абдельмаджидом Теббуном.
"Это ваш первый государственный визит в Россию. Завтра в Кремле состоятся ваши переговоры с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Важным шагом станет подписание Декларации об углубленном стратегическом партнерстве. Она ознаменует переход российско-алжирского взаимодействия на новый качественный уровень. Правительства России и Алжира обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты на высшем уровне", - сказал российский премьер.
Мишустин также попросил передать слова приветствия и самые добрые пожелания премьер-министру Алжира. "Подтверждаю нашу заинтересованность в расширении межправительственного диалога", - добавил он.
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ПолитикаАлжир (республика)РоссияМихаил МишустинАбдельмаджид ТеббунМосква
 
 
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