https://ria.ru/20230614/alzhir-1878058164.html

Путин 15 июня проведет переговоры с президентом Алжира

Путин 15 июня проведет переговоры с президентом Алжира - РИА Новости, 14.06.2023

Путин 15 июня проведет переговоры с президентом Алжира

Президенты России и Алжира в четверг проведут переговоры в Москве, важным шагом станет подписание Декларации об углубленном стратегическом партнерстве, а... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:45

2023-06-14T14:45

2023-06-14T14:45

политика

алжир (республика)

россия

михаил мишустин

абдельмаджид теббун

москва

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президенты России и Алжира в четверг проведут переговоры в Москве, важным шагом станет подписание Декларации об углубленном стратегическом партнерстве, а правительства обеих стран обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с лидером Алжира Абдельмаджидом Теббуном. "Это ваш первый государственный визит в Россию. Завтра в Кремле состоятся ваши переговоры с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Важным шагом станет подписание Декларации об углубленном стратегическом партнерстве. Она ознаменует переход российско-алжирского взаимодействия на новый качественный уровень. Правительства России и Алжира обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты на высшем уровне", - сказал российский премьер. Мишустин также попросил передать слова приветствия и самые добрые пожелания премьер-министру Алжира. "Подтверждаю нашу заинтересованность в расширении межправительственного диалога", - добавил он.

https://ria.ru/20230528/briks-1874440233.html

алжир (республика)

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, алжир (республика), россия, михаил мишустин, абдельмаджид теббун, москва