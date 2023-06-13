https://ria.ru/20230613/znamenitosti-1877755617.html

Улетевшая в Аргентину звезда сериала "Чики" Шмыкова стала матерью

Улетевшая в Аргентину звезда сериала "Чики" Шмыкова стала матерью - РИА Новости, 13.06.2023

Улетевшая в Аргентину звезда сериала "Чики" Шмыкова стала матерью

Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова родила сына. Об этом сообщил супруг актрисы диджей Даниил Радлов на своей странице в соцсети. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:32

2023-06-13T12:32

2023-06-13T12:32

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова родила сына. Об этом сообщил супруг актрисы диджей Даниил Радлов на своей странице в соцсети.Мальчика назвали Лукой. Он появился на свет 11 июня в час ночи. По словам Радлова, имя ему приснилось незадолго до родов. "Как выяснилось вскоре, 11 июня день памяти святого Луки. Как это все объяснить, не знаю, но в очередной раз убеждаюсь, что случайностей в нашей жизни не бывает", – написал Радлов.Рожать Шмыкова улетела в Аргентину – она публиковала фото из этой страны в своем аккаунте. У актрисы также есть сын Корней. Его отец – оператор Евгений Козлов. В 2022 году она выступила против СВО.Ранее сообщалось, что 83-летний Аль Пачино и его 29-летняя ждут ребенка.

https://ria.ru/20230531/znamenitosti-1875261143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды