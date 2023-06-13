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Улетевшая в Аргентину звезда сериала "Чики" Шмыкова стала матерью - РИА Новости, 13.06.2023
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Культура
 
12:32 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/znamenitosti-1877755617.html
Улетевшая в Аргентину звезда сериала "Чики" Шмыкова стала матерью
Улетевшая в Аргентину звезда сериала "Чики" Шмыкова стала матерью - РИА Новости, 13.06.2023
Улетевшая в Аргентину звезда сериала "Чики" Шмыкова стала матерью
Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова родила сына. Об этом сообщил супруг актрисы диджей Даниил Радлов на своей странице в соцсети. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:32
2023-06-13T12:32
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова родила сына. Об этом сообщил супруг актрисы диджей Даниил Радлов на своей странице в соцсети.Мальчика назвали Лукой. Он появился на свет 11 июня в час ночи. По словам Радлова, имя ему приснилось незадолго до родов. "Как выяснилось вскоре, 11 июня день памяти святого Луки. Как это все объяснить, не знаю, но в очередной раз убеждаюсь, что случайностей в нашей жизни не бывает", – написал Радлов.Рожать Шмыкова улетела в Аргентину – она публиковала фото из этой страны в своем аккаунте. У актрисы также есть сын Корней. Его отец – оператор Евгений Козлов. В 2022 году она выступила против СВО.Ранее сообщалось, что 83-летний Аль Пачино и его 29-летняя ждут ребенка.
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новости культуры, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды
Улетевшая в Аргентину звезда сериала "Чики" Шмыкова стала матерью

Улетевшая в Аргентину звезда сериала "Чики" Шмыкова стала матерью во второй раз

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Варвара Шмыкова на премьере фильма Ильи Аксенова "Родные" в киноцентре "Октябрь"
Актриса Варвара Шмыкова на премьере фильма Ильи Аксенова Родные в киноцентре Октябрь - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова родила сына. Об этом сообщил супруг актрисы диджей Даниил Радлов на своей странице в соцсети.
Мальчика назвали Лукой. Он появился на свет 11 июня в час ночи. По словам Радлова, имя ему приснилось незадолго до родов.
«
"Как выяснилось вскоре, 11 июня день памяти святого Луки. Как это все объяснить, не знаю, но в очередной раз убеждаюсь, что случайностей в нашей жизни не бывает", – написал Радлов.
Рожать Шмыкова улетела в Аргентину – она публиковала фото из этой страны в своем аккаунте.
У актрисы также есть сын Корней. Его отец – оператор Евгений Козлов.
В 2022 году она выступила против СВО.
Ранее сообщалось, что 83-летний Аль Пачино и его 29-летняя ждут ребенка.
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