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После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота, отметил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:42 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/zhivotnye-1877862476.html
После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота, отметил Путин
После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота, отметил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота, отметил Путин
После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:42
2023-06-13T17:42
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
киев
владимир путин
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, много погибло домашнего скота, (а также) диких животных, к сожалению. Надо будет все это организовать, зачистить территорию", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.
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Путин о катастрофе на Каховской ГЭС
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россия, херсонская область , киев, владимир путин, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Киев, Владимир Путин, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков
После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота, отметил Путин

Путин: после прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота и диких животных

© AP Photo / LibkosЗатопленный район Херсона
Затопленный район Херсона - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Libkos
Затопленный район Херсона. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Конечно, много погибло домашнего скота, (а также) диких животных, к сожалению. Надо будет все это организовать, зачистить территорию", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьКиевВладимир ПутинВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий Песков
 
 
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