https://ria.ru/20230613/zhivotnye-1877862476.html

После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота, отметил Путин

После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота, отметил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота, отметил Путин

После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:42

2023-06-13T17:42

2023-06-13T17:42

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

киев

владимир путин

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, много погибло домашнего скота, (а также) диких животных, к сожалению. Надо будет все это организовать, зачистить территорию", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.

россия

херсонская область

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о катастрофе на Каховской ГЭС Путин о катастрофе на Каховской ГЭС 2023-06-13T17:42 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, херсонская область , киев, владимир путин, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков