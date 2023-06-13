После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота, отметил Путин
Путин: после прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота и диких животных
© AP Photo / LibkosЗатопленный район Херсона
© AP Photo / Libkos
Затопленный район Херсона. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. После прорыва Каховской ГЭС погибло много домашнего скота, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Конечно, много погибло домашнего скота, (а также) диких животных, к сожалению. Надо будет все это организовать, зачистить территорию", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.
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