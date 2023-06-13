https://ria.ru/20230613/zemletryasenie-1877772661.html

В Индии произошло землетрясение

В Индии произошло землетрясение - РИА Новости, 13.06.2023

В Индии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник в индийском штате Джамму и Кашмир на севере стране, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:36

2023-06-13T12:36

2023-06-13T12:36

индия

джамму

кашмир

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник в индийском штате Джамму и Кашмир на севере стране, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 29 километрах к юго-востоку от города Киштвар. Землетрясение было зафиксировано в 8.03 по местному времени. Очаг залегал на глубине 30 километров. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20230611/zemletryasenie-1877541999.html

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индия, джамму, кашмир, в мире