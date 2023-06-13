https://ria.ru/20230613/zemletryasenie-1877772661.html
В Индии произошло землетрясение
В Индии произошло землетрясение - РИА Новости, 13.06.2023
В Индии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник в индийском штате Джамму и Кашмир на севере стране, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:36
2023-06-13T12:36
2023-06-13T12:36
индия
джамму
кашмир
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник в индийском штате Джамму и Кашмир на севере стране, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 29 километрах к юго-востоку от города Киштвар. Землетрясение было зафиксировано в 8.03 по местному времени. Очаг залегал на глубине 30 километров. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20230611/zemletryasenie-1877541999.html
индия
джамму
кашмир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, джамму, кашмир, в мире
Индия, Джамму, Кашмир, В мире
В Индии произошло землетрясение
К юго-востоку от индийского города Киштвар произошло землетрясение магнитудой 5,7