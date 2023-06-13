https://ria.ru/20230613/zapad-1877720748.html
Запад политизировал дискуссии в Вене, заявил Ульянов
Запад политизировал дискуссии в Вене, заявил Ульянов - РИА Новости, 13.06.2023
Запад политизировал дискуссии в Вене, заявил Ульянов
Западные страны максимально политизировали многосторонние дискуссии в Вене, но теперь начали понимать, что это не соответствует их собственным интересам, заявил РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:04
2023-06-13T09:04
2023-06-13T09:04
в мире
вена
россия
михаил ульянов (дипломат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151118/85/1511188510_0:93:2769:1651_1920x0_80_0_0_898451fcab01d36cda9bc2bb8fff3be8.jpg
ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны максимально политизировали многосторонние дискуссии в Вене, но теперь начали понимать, что это не соответствует их собственным интересам, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, добавив, что позиция России будет зависеть от их политики, и при необходимости мы будем отвечать. "Западные страны максимально политизировали многосторонние дискуссии в Вене. Но теперь они, видимо, начали осознавать, что такая политика не соответствует их собственным интересам. Наша позиция будет зависеть от их политики. При необходимости будем отвечать", - написал Ульянов в своих соцсетях. Он добавил, что "Запад и Цивилизованный Мир - не синонимы". По его мнению, те, кто с этим не согласен, сами недостаточно цивилизованы.
https://ria.ru/20230613/strakhi-1877689405.html
вена
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151118/85/1511188510_303:0:2764:1846_1920x0_80_0_0_97041f5f0122018854f06a5d87d84fd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вена, россия, михаил ульянов (дипломат)
В мире, Вена, Россия, Михаил Ульянов (дипломат)
Запад политизировал дискуссии в Вене, заявил Ульянов
Постпред Ульянов: Запад максимально политизировал многосторонние дискуссии в Вене
ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны максимально политизировали многосторонние дискуссии в Вене, но теперь начали понимать, что это не соответствует их собственным интересам, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, добавив, что позиция России будет зависеть от их политики, и при необходимости мы будем отвечать.
"Западные страны максимально политизировали многосторонние дискуссии в Вене. Но теперь они, видимо, начали осознавать, что такая политика не соответствует их собственным интересам. Наша позиция будет зависеть от их политики. При необходимости будем отвечать", - написал Ульянов в своих соцсетях.
Он добавил, что "Запад и Цивилизованный Мир - не синонимы". По его мнению, те, кто с этим не согласен, сами недостаточно цивилизованы.
Новые страхи Запада: Россия возродит старую империю