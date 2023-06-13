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Запад политизировал дискуссии в Вене, заявил Ульянов - РИА Новости, 13.06.2023
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09:04 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/zapad-1877720748.html
Запад политизировал дискуссии в Вене, заявил Ульянов
Запад политизировал дискуссии в Вене, заявил Ульянов - РИА Новости, 13.06.2023
Запад политизировал дискуссии в Вене, заявил Ульянов
Западные страны максимально политизировали многосторонние дискуссии в Вене, но теперь начали понимать, что это не соответствует их собственным интересам, заявил РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:04
2023-06-13T09:04
в мире
вена
россия
михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны максимально политизировали многосторонние дискуссии в Вене, но теперь начали понимать, что это не соответствует их собственным интересам, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, добавив, что позиция России будет зависеть от их политики, и при необходимости мы будем отвечать. "Западные страны максимально политизировали многосторонние дискуссии в Вене. Но теперь они, видимо, начали осознавать, что такая политика не соответствует их собственным интересам. Наша позиция будет зависеть от их политики. При необходимости будем отвечать", - написал Ульянов в своих соцсетях. Он добавил, что "Запад и Цивилизованный Мир - не синонимы". По его мнению, те, кто с этим не согласен, сами недостаточно цивилизованы.
https://ria.ru/20230613/strakhi-1877689405.html
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в мире, вена, россия, михаил ульянов (дипломат)
В мире, Вена, Россия, Михаил Ульянов (дипломат)
Запад политизировал дискуссии в Вене, заявил Ульянов

Постпред Ульянов: Запад максимально политизировал многосторонние дискуссии в Вене

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны максимально политизировали многосторонние дискуссии в Вене, но теперь начали понимать, что это не соответствует их собственным интересам, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, добавив, что позиция России будет зависеть от их политики, и при необходимости мы будем отвечать.
"Западные страны максимально политизировали многосторонние дискуссии в Вене. Но теперь они, видимо, начали осознавать, что такая политика не соответствует их собственным интересам. Наша позиция будет зависеть от их политики. При необходимости будем отвечать", - написал Ульянов в своих соцсетях.
Он добавил, что "Запад и Цивилизованный Мир - не синонимы". По его мнению, те, кто с этим не согласен, сами недостаточно цивилизованы.
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Новые страхи Запада: Россия возродит старую империю
08:00
 
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