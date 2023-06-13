https://ria.ru/20230613/zapad-1877720748.html

Запад политизировал дискуссии в Вене, заявил Ульянов

Запад политизировал дискуссии в Вене, заявил Ульянов - РИА Новости, 13.06.2023

Запад политизировал дискуссии в Вене, заявил Ульянов

Западные страны максимально политизировали многосторонние дискуссии в Вене, но теперь начали понимать, что это не соответствует их собственным интересам, заявил РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T09:04

2023-06-13T09:04

2023-06-13T09:04

в мире

вена

россия

михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны максимально политизировали многосторонние дискуссии в Вене, но теперь начали понимать, что это не соответствует их собственным интересам, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, добавив, что позиция России будет зависеть от их политики, и при необходимости мы будем отвечать. "Западные страны максимально политизировали многосторонние дискуссии в Вене. Но теперь они, видимо, начали осознавать, что такая политика не соответствует их собственным интересам. Наша позиция будет зависеть от их политики. При необходимости будем отвечать", - написал Ульянов в своих соцсетях. Он добавил, что "Запад и Цивилизованный Мир - не синонимы". По его мнению, те, кто с этим не согласен, сами недостаточно цивилизованы.

https://ria.ru/20230613/strakhi-1877689405.html

вена

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вена, россия, михаил ульянов (дипломат)