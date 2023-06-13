https://ria.ru/20230613/zaluzhnyy-1877902653.html

Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте

Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте - РИА Новости, 13.06.2023

Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил в своем телеграм-канале сообщил, что доложил председателю Объединенного комитета начальников... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T20:42

2023-06-13T20:42

2023-06-13T22:58

специальная военная операция на украине

украина

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вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил в своем телеграм-канале сообщил, что доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ситуации на фронте, а также обсудил с ним потребности украинских военных. "Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на фронте. На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера", - говорится в сообщении. В сообщении отмечается, что Залужный и Милли также обсудили приоритетные потребности украинских военных в преддверии заседания контактной группы по военной помощи Украине. Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных ВС РФ по ряду военных объектов на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.

https://ria.ru/20230528/zaluzhnyy-1874604853.html

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украина, сша, валерий залужный, марк милли, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, нато