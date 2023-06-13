Рейтинг@Mail.ru
Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 13.06.2023 (обновлено: 22:58 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/zaluzhnyy-1877902653.html
Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте
Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте - РИА Новости, 13.06.2023
Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил в своем телеграм-канале сообщил, что доложил председателю Объединенного комитета начальников... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T20:42
2023-06-13T22:58
специальная военная операция на украине
украина
сша
валерий залужный
марк милли
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил в своем телеграм-канале сообщил, что доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ситуации на фронте, а также обсудил с ним потребности украинских военных. "Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на фронте. На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера", - говорится в сообщении. В сообщении отмечается, что Залужный и Милли также обсудили приоритетные потребности украинских военных в преддверии заседания контактной группы по военной помощи Украине. Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных ВС РФ по ряду военных объектов на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.
https://ria.ru/20230528/zaluzhnyy-1874604853.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e77a3345427c8bc4eb8ea0d0cbc2f2a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, валерий залужный, марк милли, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Валерий Залужный, Марк Милли, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, НАТО
Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте

Залужный доложил Милли о ситуации в зоне боев

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил в своем телеграм-канале сообщил, что доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ситуации на фронте, а также обсудил с ним потребности украинских военных.
"Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на фронте. На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что Залужный и Милли также обсудили приоритетные потребности украинских военных в преддверии заседания контактной группы по военной помощи Украине.
Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных ВС РФ по ряду военных объектов на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Экс-сотрудник Пентагона заметил одну странную деталь в видео с Залужным
28 мая, 02:57
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВалерий ЗалужныйМарк МиллиВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала