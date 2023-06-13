https://ria.ru/20230613/zakon-1877829644.html
Путин подписал закон о внесудебных механизмах защиты пенсионных накоплений
Путин подписал закон о внесудебных механизмах защиты пенсионных накоплений - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон о внесудебных механизмах защиты пенсионных накоплений
Президент России Владимир Путин подписал закон о досудебном урегулировании через финансового омбудсмена споров, связанных с несанкционированным переводом... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:16
2023-06-13T16:16
2023-06-13T16:17
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_4e47692b460c8733c606792d3efe0aab.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о досудебном урегулировании через финансового омбудсмена споров, связанных с несанкционированным переводом пенсионных накоплений граждан из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон наделяет финансового омбудсмена полномочиями рассматривать требования граждан о возврате пенсионных накоплений в случае их неправомерного перевода в другой НПФ. При этом вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения финансовым омбудсменом таких обращений – но только если они поступили до установления заявителю накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты средств пенсионных накоплений. Причем граждане получат доступ к досудебному механизму защиты своих пенсионных прав независимо от суммы их пенсионных накоплений или пенсионных резервов. Для этого исключается ограничение в 500 тысяч рублей по сумме требований потребителей финансовых услуг к НПФ. Суды будут рассматривать соответствующие обращения, только если их не удалось урегулировать в досудебном порядке через финансового омбудсмена. Требования о признании договора об обязательном пенсионном страховании незаключенным по иным основаниям или о признании его недействительным суды смогут рассматривать без их обязательного предварительного рассмотрения омбудсменом. Согласно закону, вводится запрет на вмешательство в деятельность финансового уполномоченного по рассмотрению обращений потребителей финансовых услуг. А служба обеспечения его деятельности сможет без доверенности представлять финансового омбудсмена в судах, а также в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, органами госвласти и местного самоуправления, Банком России. Финомбудсмен также будет вправе заменить ответчика, если выяснится, что потребитель ошибочно предъявил претензию не к той финансовой организации, - но только в случае, если тот согласен с такой заменой.
https://ria.ru/20230613/zakon-1877822522.html
https://ria.ru/20230613/zagranpasporta-1877809920.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0028f31114f8c2f345eeaff1ff94fc42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин подписал закон о внесудебных механизмах защиты пенсионных накоплений
Путин подписал закон о досудебном урегулировании споров о пенсионных накоплениях
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
о досудебном урегулировании через финансового омбудсмена споров, связанных с несанкционированным переводом пенсионных накоплений граждан из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон наделяет финансового омбудсмена полномочиями рассматривать требования граждан о возврате пенсионных накоплений в случае их неправомерного перевода в другой НПФ.
При этом вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения финансовым омбудсменом таких обращений – но только если они поступили до установления заявителю накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты средств пенсионных накоплений.
Путин подписал закон о порядке ареста имущества
Причем граждане получат доступ к досудебному механизму защиты своих пенсионных прав независимо от суммы их пенсионных накоплений или пенсионных резервов. Для этого исключается ограничение в 500 тысяч рублей по сумме требований потребителей финансовых услуг к НПФ.
Суды будут рассматривать соответствующие обращения, только если их не удалось урегулировать в досудебном порядке через финансового омбудсмена. Требования о признании договора об обязательном пенсионном страховании незаключенным по иным основаниям или о признании его недействительным суды смогут рассматривать без их обязательного предварительного рассмотрения омбудсменом.
Согласно закону, вводится запрет на вмешательство в деятельность финансового уполномоченного по рассмотрению обращений потребителей финансовых услуг. А служба обеспечения его деятельности сможет без доверенности представлять финансового омбудсмена в судах, а также в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, органами госвласти и местного самоуправления, Банком России. Финомбудсмен также будет вправе заменить ответчика, если выяснится, что потребитель ошибочно предъявил претензию не к той финансовой организации, - но только в случае, если тот согласен с такой заменой.
Путин подписал закон о недействительных загранпаспортах