https://ria.ru/20230613/zakon-1877829644.html

Путин подписал закон о внесудебных механизмах защиты пенсионных накоплений

Путин подписал закон о внесудебных механизмах защиты пенсионных накоплений - РИА Новости, 13.06.2023

Путин подписал закон о внесудебных механизмах защиты пенсионных накоплений

Президент России Владимир Путин подписал закон о досудебном урегулировании через финансового омбудсмена споров, связанных с несанкционированным переводом... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:16

2023-06-13T16:16

2023-06-13T16:17

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о досудебном урегулировании через финансового омбудсмена споров, связанных с несанкционированным переводом пенсионных накоплений граждан из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон наделяет финансового омбудсмена полномочиями рассматривать требования граждан о возврате пенсионных накоплений в случае их неправомерного перевода в другой НПФ. При этом вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения финансовым омбудсменом таких обращений – но только если они поступили до установления заявителю накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты средств пенсионных накоплений. Причем граждане получат доступ к досудебному механизму защиты своих пенсионных прав независимо от суммы их пенсионных накоплений или пенсионных резервов. Для этого исключается ограничение в 500 тысяч рублей по сумме требований потребителей финансовых услуг к НПФ. Суды будут рассматривать соответствующие обращения, только если их не удалось урегулировать в досудебном порядке через финансового омбудсмена. Требования о признании договора об обязательном пенсионном страховании незаключенным по иным основаниям или о признании его недействительным суды смогут рассматривать без их обязательного предварительного рассмотрения омбудсменом. Согласно закону, вводится запрет на вмешательство в деятельность финансового уполномоченного по рассмотрению обращений потребителей финансовых услуг. А служба обеспечения его деятельности сможет без доверенности представлять финансового омбудсмена в судах, а также в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, органами госвласти и местного самоуправления, Банком России. Финомбудсмен также будет вправе заменить ответчика, если выяснится, что потребитель ошибочно предъявил претензию не к той финансовой организации, - но только в случае, если тот согласен с такой заменой.

https://ria.ru/20230613/zakon-1877822522.html

https://ria.ru/20230613/zagranpasporta-1877809920.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин