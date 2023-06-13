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Путин подписал закон о порядке ареста имущества - РИА Новости, 13.06.2023
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15:42 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/zakon-1877822522.html
Путин подписал закон о порядке ареста имущества
Путин подписал закон о порядке ареста имущества - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон о порядке ареста имущества
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке исполнения приговора в части обеспечения гражданского иска, на основании которого был... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:42
2023-06-13T15:42
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке исполнения приговора в части обеспечения гражданского иска, на основании которого был наложен арест на имущество лица, не являющегося подсудимым или лицом, несущим за него ответственность. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Федеральный закон разработан в целях реализации постановления Конституционного суда Российской Федерации, в котором отмечается, что срок ареста для подобного лица не может выходить за временные рамки уголовно-процессуальных отношений, связанных с расследованием и разрешением данного уголовного дела. Таким образом, Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) дополняется положением, согласно которому в случае признания судом после вынесения приговора за гражданским истцом права на удовлетворение гражданского иска и передачи вопроса о размере возмещения по такому иску для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, арест, наложенный на имущество лица, не являющегося подсудимым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за действия подсудимого, прекращается. Копии материалов уголовного дела, необходимых для рассмотрения гражданского дела, подлежат направлению в суд, к подсудности которого оно отнесено законом.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о порядке ареста имущества

Путин подписал закон о порядке обеспечения гражданского иска в части ареста имущества

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке исполнения приговора в части обеспечения гражданского иска, на основании которого был наложен арест на имущество лица, не являющегося подсудимым или лицом, несущим за него ответственность. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Федеральный закон разработан в целях реализации постановления Конституционного суда Российской Федерации, в котором отмечается, что срок ареста для подобного лица не может выходить за временные рамки уголовно-процессуальных отношений, связанных с расследованием и разрешением данного уголовного дела.
Таким образом, Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) дополняется положением, согласно которому в случае признания судом после вынесения приговора за гражданским истцом права на удовлетворение гражданского иска и передачи вопроса о размере возмещения по такому иску для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, арест, наложенный на имущество лица, не являющегося подсудимым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за действия подсудимого, прекращается. Копии материалов уголовного дела, необходимых для рассмотрения гражданского дела, подлежат направлению в суд, к подсудности которого оно отнесено законом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Вчера, 15:19
 
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