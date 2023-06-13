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Путин подписал закон об обороте оружия в новых регионах - РИА Новости, 13.06.2023
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14:37 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/zakon-1877806975.html
Путин подписал закон об обороте оружия в новых регионах
Путин подписал закон об обороте оружия в новых регионах - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон об обороте оружия в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота оружия в новых регионах России, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:37
2023-06-13T14:37
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота оружия в новых регионах России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законом предусматривается, что граждане РФ, зарегистрированные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут хранить оружие и патроны к нему на основании соответствующих выданных органами внутренних дел Украины, ЛНР и ДНР разрешений на хранение, хранение и ношение, хранение и использование оружия до 1 января 2026 года, в том числе в случае истечения срока действия до указанной даты. Кроме того, закон регулирует вопросы, связанные с учетом "стажа" владения оружием в целях получения лицензии на приобретение огнестрельного оружия с нарезным стволом в соответствии с законом "Об оружии", также в целях формирования сведений о количестве владельцев оружия на территориях новых субъектов РФ определяет срок подачи гражданами заявлений о постановке на учет принадлежащего им оружия. Также закон регулирует осуществление частной охранной деятельности на территориях новых регионов. В этих субъектах по истечении сорока пяти рабочих дней со дня вступления в силу закона запрещается осуществление частной охранной деятельности без лицензии по правилам, предусмотренным на территории РФ. Установлена необходимость переоформления в срок не более 45 рабочих дней со дня вступления в силу федерального закона в порядке, установленном законодательством в сфере частной охранной деятельности документов, подтверждающих статус частного охранника, выданных гражданам РФ, проживающим на территории данных регионов. При этом такое переоформление предполагается осуществлять без взимания платы.
https://ria.ru/20230613/putin-1877805138.html
https://ria.ru/20230613/putin-1877806678.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Путин подписал закон об обороте оружия в новых регионах

Путин подписал закон о регулировании оборота оружия в новых регионах России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота оружия в новых регионах России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом предусматривается, что граждане РФ, зарегистрированные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут хранить оружие и патроны к нему на основании соответствующих выданных органами внутренних дел Украины, ЛНР и ДНР разрешений на хранение, хранение и ношение, хранение и использование оружия до 1 января 2026 года, в том числе в случае истечения срока действия до указанной даты.
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Кроме того, закон регулирует вопросы, связанные с учетом "стажа" владения оружием в целях получения лицензии на приобретение огнестрельного оружия с нарезным стволом в соответствии с законом "Об оружии", также в целях формирования сведений о количестве владельцев оружия на территориях новых субъектов РФ определяет срок подачи гражданами заявлений о постановке на учет принадлежащего им оружия.
Также закон регулирует осуществление частной охранной деятельности на территориях новых регионов. В этих субъектах по истечении сорока пяти рабочих дней со дня вступления в силу закона запрещается осуществление частной охранной деятельности без лицензии по правилам, предусмотренным на территории РФ.
Установлена необходимость переоформления в срок не более 45 рабочих дней со дня вступления в силу федерального закона в порядке, установленном законодательством в сфере частной охранной деятельности документов, подтверждающих статус частного охранника, выданных гражданам РФ, проживающим на территории данных регионов. При этом такое переоформление предполагается осуществлять без взимания платы.
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