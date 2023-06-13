Путин подписал закон об обороте оружия в новых регионах
Путин подписал закон о регулировании оборота оружия в новых регионах России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота оружия в новых регионах России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом предусматривается, что граждане РФ, зарегистрированные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут хранить оружие и патроны к нему на основании соответствующих выданных органами внутренних дел Украины, ЛНР и ДНР разрешений на хранение, хранение и ношение, хранение и использование оружия до 1 января 2026 года, в том числе в случае истечения срока действия до указанной даты.
Кроме того, закон регулирует вопросы, связанные с учетом "стажа" владения оружием в целях получения лицензии на приобретение огнестрельного оружия с нарезным стволом в соответствии с законом "Об оружии", также в целях формирования сведений о количестве владельцев оружия на территориях новых субъектов РФ определяет срок подачи гражданами заявлений о постановке на учет принадлежащего им оружия.
Также закон регулирует осуществление частной охранной деятельности на территориях новых регионов. В этих субъектах по истечении сорока пяти рабочих дней со дня вступления в силу закона запрещается осуществление частной охранной деятельности без лицензии по правилам, предусмотренным на территории РФ.
Установлена необходимость переоформления в срок не более 45 рабочих дней со дня вступления в силу федерального закона в порядке, установленном законодательством в сфере частной охранной деятельности документов, подтверждающих статус частного охранника, выданных гражданам РФ, проживающим на территории данных регионов. При этом такое переоформление предполагается осуществлять без взимания платы.