https://ria.ru/20230613/zakon-1877806975.html

Путин подписал закон об обороте оружия в новых регионах

Путин подписал закон об обороте оружия в новых регионах - РИА Новости, 13.06.2023

Путин подписал закон об обороте оружия в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота оружия в новых регионах России, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:37

2023-06-13T14:37

2023-06-13T14:37

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота оружия в новых регионах России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законом предусматривается, что граждане РФ, зарегистрированные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут хранить оружие и патроны к нему на основании соответствующих выданных органами внутренних дел Украины, ЛНР и ДНР разрешений на хранение, хранение и ношение, хранение и использование оружия до 1 января 2026 года, в том числе в случае истечения срока действия до указанной даты. Кроме того, закон регулирует вопросы, связанные с учетом "стажа" владения оружием в целях получения лицензии на приобретение огнестрельного оружия с нарезным стволом в соответствии с законом "Об оружии", также в целях формирования сведений о количестве владельцев оружия на территориях новых субъектов РФ определяет срок подачи гражданами заявлений о постановке на учет принадлежащего им оружия. Также закон регулирует осуществление частной охранной деятельности на территориях новых регионов. В этих субъектах по истечении сорока пяти рабочих дней со дня вступления в силу закона запрещается осуществление частной охранной деятельности без лицензии по правилам, предусмотренным на территории РФ. Установлена необходимость переоформления в срок не более 45 рабочих дней со дня вступления в силу федерального закона в порядке, установленном законодательством в сфере частной охранной деятельности документов, подтверждающих статус частного охранника, выданных гражданам РФ, проживающим на территории данных регионов. При этом такое переоформление предполагается осуществлять без взимания платы.

https://ria.ru/20230613/putin-1877805138.html

https://ria.ru/20230613/putin-1877806678.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин