https://ria.ru/20230613/zaklyuchennye-1877878558.html

Путин высказался о заключенных, участвующих в спецоперации

Путин высказался о заключенных, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023

Путин высказался о заключенных, участвующих в спецоперации

Если среди заключенных, участвующих в спецоперации, есть рецидивы, то человек должен отвечать по всей строгости закона, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:28

2023-06-13T18:28

2023-06-13T19:19

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Если среди заключенных, участвующих в спецоперации, есть рецидивы, то человек должен отвечать по всей строгости закона, заявил президент России Владимир Путин."Действительно есть рецидивы, но тогда человек должен отвечать по всей строгости закона, чего бы там ни происходило", - отметил Путин, отвечая на вопрос о нарушениях заключенных, которые участвовали в спецоперации.Он добавил, что так же было и во время Великой Отечественной войны."Если человек воевал - честь и хвала, но если он совершал правонарушения, он отвечал так же, как и все остальные граждане", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230613/zaklyuchennye-1877892621.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия