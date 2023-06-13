https://ria.ru/20230613/zaklyuchennye-1877878558.html
Путин высказался о заключенных, участвующих в спецоперации
Путин высказался о заключенных, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023
Путин высказался о заключенных, участвующих в спецоперации
Если среди заключенных, участвующих в спецоперации, есть рецидивы, то человек должен отвечать по всей строгости закона, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:28
2023-06-13T18:28
2023-06-13T19:19
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Если среди заключенных, участвующих в спецоперации, есть рецидивы, то человек должен отвечать по всей строгости закона, заявил президент России Владимир Путин."Действительно есть рецидивы, но тогда человек должен отвечать по всей строгости закона, чего бы там ни происходило", - отметил Путин, отвечая на вопрос о нарушениях заключенных, которые участвовали в спецоперации.Он добавил, что так же было и во время Великой Отечественной войны."Если человек воевал - честь и хвала, но если он совершал правонарушения, он отвечал так же, как и все остальные граждане", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230613/zaklyuchennye-1877892621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин высказался о заключенных, участвующих в спецоперации
Путин об участвующих в СВО заключенных: при рецидивах отвечать придется по закону