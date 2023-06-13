https://ria.ru/20230613/zagryaznenie-1877802570.html
Эколог оценил масштаб загрязнения реки Лена после столкновения танкеров
Эколог оценил масштаб загрязнения реки Лена после столкновения танкеров - РИА Новости, 13.06.2023
Эколог оценил масштаб загрязнения реки Лена после столкновения танкеров
Последствия ЧП с танкерами в Иркутской области на Лене, где разлился бензин, могут затронуть и Якутию, такие пятна распространяются на сотни километров, заявил... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:20
2023-06-13T14:20
2023-06-13T14:20
происшествия
иркутская область
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Последствия ЧП с танкерами в Иркутской области на Лене, где разлился бензин, могут затронуть и Якутию, такие пятна распространяются на сотни километров, заявил РИА Новости доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Медведков. Два танкера столкнулись 12 июня на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе - "Ерофей Хабаров" - перевозило бензин. При столкновении была повреждена цистерна, в которой находилось более 100 тонн топлива. Часть горючего попала в реку. "Авария может иметь последствия и за пределами Иркутской области. Известно, что такие пятна распространяются на сотни километров, вызывая беспокойство у местного населения... Соседней Якутии предстоит подготовиться к возможным последствиям для населённых пунктов на ее территории", - сказал Медведков. Эколог напомнил об аварии, произошедшей в июле прошлого года на реке Подкаменная Тунгуска в Красноярском крае. Тогда причиной аварии стал прорыв трубопровода компании "Славнефть-Красноярскнефтегаз". "Пятно, образовавшееся от разлива нефти, дошло до нижнего течения Подкаменной Тунгуски, пройдя путь в 400 километров, причём в условиях более высокой водности реки. Сейчас в Лену попали меньшие объёмы, но это верхнее течение реки, не столь многоводное, поэтому эффект от этого может быть более значительным", - добавил эксперт. Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что разлитый на Лене бензин уже далеко разнесло из-за сильного течения. В поврежденной ёмкости танкера находилось порядка 140 тонн топлива. Сколько бензина попало в воду, пока выясняется.
https://ria.ru/20230613/delo-1877746870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, республика саха (якутия)
Происшествия, Иркутская область, Республика Саха (Якутия)
Эколог оценил масштаб загрязнения реки Лена после столкновения танкеров
Эколог Медведков: загрязнение после столкновения танкеров на Лене может достичь Якутии
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Последствия ЧП с танкерами в Иркутской области на Лене, где разлился бензин, могут затронуть и Якутию, такие пятна распространяются на сотни километров, заявил РИА Новости доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Медведков.
Два танкера столкнулись 12 июня на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе - "Ерофей Хабаров" - перевозило бензин. При столкновении была повреждена цистерна, в которой находилось более 100 тонн топлива. Часть горючего попала в реку.
"Авария может иметь последствия и за пределами Иркутской области. Известно, что такие пятна распространяются на сотни километров, вызывая беспокойство у местного населения... Соседней Якутии предстоит подготовиться к возможным последствиям для населённых пунктов на ее территории", - сказал Медведков.
Эколог напомнил об аварии, произошедшей в июле прошлого года на реке Подкаменная Тунгуска в Красноярском крае
. Тогда причиной аварии стал прорыв трубопровода компании "Славнефть-Красноярскнефтегаз".
"Пятно, образовавшееся от разлива нефти, дошло до нижнего течения Подкаменной Тунгуски, пройдя путь в 400 километров, причём в условиях более высокой водности реки. Сейчас в Лену попали меньшие объёмы, но это верхнее течение реки, не столь многоводное, поэтому эффект от этого может быть более значительным", - добавил эксперт.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова
сообщила, что разлитый на Лене бензин уже далеко разнесло из-за сильного течения. В поврежденной ёмкости танкера находилось порядка 140 тонн топлива. Сколько бензина попало в воду, пока выясняется.
После разлива топлива из танкера на реке Лена завели уголовное дело