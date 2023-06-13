https://ria.ru/20230613/zagryaznenie-1877802570.html

Эколог оценил масштаб загрязнения реки Лена после столкновения танкеров

Эколог оценил масштаб загрязнения реки Лена после столкновения танкеров - РИА Новости, 13.06.2023

Эколог оценил масштаб загрязнения реки Лена после столкновения танкеров

Последствия ЧП с танкерами в Иркутской области на Лене, где разлился бензин, могут затронуть и Якутию, такие пятна распространяются на сотни километров, заявил... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:20

2023-06-13T14:20

2023-06-13T14:20

происшествия

иркутская область

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877726161_0:254:1578:1142_1920x0_80_0_0_8cfdb74568db438ce233a30c826d5e64.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Последствия ЧП с танкерами в Иркутской области на Лене, где разлился бензин, могут затронуть и Якутию, такие пятна распространяются на сотни километров, заявил РИА Новости доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Медведков. Два танкера столкнулись 12 июня на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе - "Ерофей Хабаров" - перевозило бензин. При столкновении была повреждена цистерна, в которой находилось более 100 тонн топлива. Часть горючего попала в реку. "Авария может иметь последствия и за пределами Иркутской области. Известно, что такие пятна распространяются на сотни километров, вызывая беспокойство у местного населения... Соседней Якутии предстоит подготовиться к возможным последствиям для населённых пунктов на ее территории", - сказал Медведков. Эколог напомнил об аварии, произошедшей в июле прошлого года на реке Подкаменная Тунгуска в Красноярском крае. Тогда причиной аварии стал прорыв трубопровода компании "Славнефть-Красноярскнефтегаз". "Пятно, образовавшееся от разлива нефти, дошло до нижнего течения Подкаменной Тунгуски, пройдя путь в 400 километров, причём в условиях более высокой водности реки. Сейчас в Лену попали меньшие объёмы, но это верхнее течение реки, не столь многоводное, поэтому эффект от этого может быть более значительным", - добавил эксперт. Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что разлитый на Лене бензин уже далеко разнесло из-за сильного течения. В поврежденной ёмкости танкера находилось порядка 140 тонн топлива. Сколько бензина попало в воду, пока выясняется.

https://ria.ru/20230613/delo-1877746870.html

иркутская область

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, иркутская область, республика саха (якутия)