https://ria.ru/20230613/zagranpasporta-1877809920.html

Путин подписал закон о недействительных загранпаспортах

Путин подписал закон о недействительных загранпаспортах - РИА Новости, 13.06.2023

Путин подписал закон о недействительных загранпаспортах

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными, соответствующий документ... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:52

2023-06-13T14:52

2023-06-13T14:52

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон расширяет основания для признания загранпаспорта недействительным: его утрата, прекращение гражданства, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение, непередача без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из России ограничено по основанию, предусмотренному законом, на хранение в уполномоченные орган или организацию, оформление паспорта на утраченном (похищенном) бланке и так далее. Законом уточняется срок оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства. Также закон предусматривает правила изъятия паспорта и основания проведения проверки паспорта, например, при обнаружении признаков оформления паспорта на основании поддельных либо недействительных документов или недостоверных сведений либо на поддельном бланке, либо при получении изъятого паспорта. Отмечается, что во всех случаях временного ограничения права на выезд из РФ, предусмотренных законом, либо в случае заключения трудового договора, предполагающего временное ограничение права на выезд из Российской Федерации (при допуске к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне), органы государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления или организации, принявшие решение об ограничении права гражданина РФ на выезд, не позднее трех рабочих дней выдают гражданину или его представителю уведомление, в котором указываются основание и срок этого ограничения, дата и регистрационный номер такого решения, полное наименование и адрес соответствующих органа или организации, либо знакомят данного гражданина или его законного представителя под роспись с принятым в отношении данного гражданина решением об ограничении его права на выезд из Российской Федерации. Порядок передачи на хранение, приема, учета, хранения и возврата паспорта (паспортов) владельцу устанавливается правительством РФ.

https://ria.ru/20230523/vizy-1873713369.html

https://ria.ru/20230526/zagranpasport-1874173036.html

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россия, владимир путин, общество, новости - туризм