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Российские военные контролируют высоты Времевского выступа, заявил Рогов
Российские военные контролируют высоты Времевского выступа, заявил Рогов - РИА Новости, 13.06.2023
Российские военные контролируют высоты Времевского выступа, заявил Рогов
Российская армия контролирует высоты Времевского выступа, на этом участке запорожского фронта продолжаются тяжелейшие бои, сообщил глава общественного... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T01:03
2023-06-13T01:03
2023-06-13T02:40
специальная военная операция на украине
владимир рогов
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Российская армия контролирует высоты Времевского выступа, на этом участке запорожского фронта продолжаются тяжелейшие бои, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.В понедельник он говорил, что российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа."В районе Времевского выступа идут тяжелейшие бои. Высоты по-прежнему под контролем русской армии. Помимо артиллерии в работу активно включилась авиация", - написал Рогов в своем Telegram-канале.В частности, по его словам, в районе села Урожайное продолжаются взаимные обстрелы и бои сверхвысокой интенсивности. На северных и восточных окраинах села остались позиции ВСУ."На севере Макаровки, из которой враг уже выбит в результате быстрой и эффективной контратаки 127-й дивизии, боевики ВСУ из 35-й отдельной бригады морской пехоты держат оборону на нескольких быстро подготовленных позициях и огневых точках", - сказал Рогов.При этом, по его словам, села Левадное и Новодаровка по сути превратились в серую зону — понеся большие потери, украинские войска "бежали из них" и рассредоточились в зеленной полосе.
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877676221.html
https://ria.ru/20230612/kontrataka-1877638293.html
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владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские военные контролируют высоты Времевского выступа, заявил Рогов
Рогов: российские военнослужащие контролируют высоты Времевского выступа, бои продолжаются
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Российская армия контролирует высоты Времевского выступа, на этом участке запорожского фронта продолжаются тяжелейшие бои, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
В понедельник он говорил, что российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа.
Российские военные сдерживают движение пехоты ВСУ при помощи дронов
"В районе Времевского выступа идут тяжелейшие бои. Высоты по-прежнему под контролем русской армии. Помимо артиллерии в работу активно включилась авиация", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, в районе села Урожайное продолжаются взаимные обстрелы и бои сверхвысокой интенсивности. На северных и восточных окраинах села остались позиции ВСУ
.
"На севере Макаровки, из которой враг уже выбит в результате быстрой и эффективной контратаки 127-й дивизии, боевики ВСУ из 35-й отдельной бригады морской пехоты держат оборону на нескольких быстро подготовленных позициях и огневых точках", - сказал Рогов.
При этом, по его словам, села Левадное и Новодаровка по сути превратились в серую зону — понеся большие потери, украинские войска "бежали из них" и рассредоточились в зеленной полосе.
Российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа