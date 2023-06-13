Рейтинг@Mail.ru
Компания "АЗОТТЕХ" поучаствовала в выставке "Уголь России и майнинг" - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/vystavka-1877864932.html
Компания "АЗОТТЕХ" поучаствовала в выставке "Уголь России и майнинг"
Компания "АЗОТТЕХ" поучаствовала в выставке "Уголь России и майнинг" - РИА Новости, 13.06.2023
Компания "АЗОТТЕХ" поучаствовала в выставке "Уголь России и майнинг"
Буровзрывная технологическая компания "АЗОТТЕХ" (входит в группу компаний СУЭК) представила свой стенд на Международной специализированной выставке технологий... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:59
2023-06-13T17:59
новости суэк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877866383_0:43:675:423_1920x0_80_0_0_da726429975aaae8f02597d5cd4a5572.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Буровзрывная технологическая компания "АЗОТТЕХ" (входит в группу компаний СУЭК) представила свой стенд на Международной специализированной выставке технологий горных разработок "Уголь России и майнинг", которая прошла в Новокузнецке, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании.В этом году "АЗОТТЕХ" отмечает 15 лет работы, пять из них компания принимает участие в данной выставке.По данным пресс-службы, 2023 год ознаменовался для компании значительным расширением и работой над проектами по поставкам систем инициирования и буровых установок, АСУТП, освоением новых видов специальной техники для БВР. Эти темы были взяты за основу при планировании экспозиции.Центральным экспонатом стенда стала смесительно-зарядная машина, СЗМ ТТТ-15. Универсальная смесительно-зарядная машина на базе шасси КАМАЗ вместимостью 15 тонн невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ, отвечающая всем требованиям технологичных горнодобывающих предприятий к специальному оборудованию.Кроме того, на стенде компании был представлен виртуальный мини-завод по производству невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ, который можно было детально изучить, пройдя 3D-тур при помощи VR-очков. Реальные версии таких заводов "на колесах" производительностью до 5 тысяч тонн в год при односменном режиме работы успешно применяются уже в нескольких регионах нашей страны и благодаря своей мобильности и автономности являются оптимальной альтернативой большим производствам при необходимости быстрого старта производства и отсутствии целесообразности в строительстве стационарных объектов."Компания как производитель специальной техники для буровзрывных работ с собственными конструкторским бюро, производственными мощностями и сильной командой АСУТП успешно реализовала проект по внедрению систем диспетчеризации и удаленного мониторинга эмульсионных заводов, и теперь все параметры работы заводов могут контролироваться и корректироваться удаленно в реальном времени", - отмечается в пресс-релизе.Еще один интерактивный экспонат, который был представлен на стенде, – симулятор для обучения работе с электронными системами инициирования Hanwha, имитирующий блок скважин со смонтированной взрывной сетью, где можно выставлять различные замедления, знакомиться с интерфейсом оборудования и наблюдать результат "взрывания".Гости стенда смогли пообщаться не только со специалистами компании, но и с представителями зарубежных партнеров, с которыми "АЗОТТЕХ" сотрудничает на протяжении двух лет в целях развития технологического суверенитета и поддержания стабильной работы в отрасли. На стенде присутствовала делегация от одного из индийских производителей буровой техники, совместно с которой "АЗОТТЕХ" работает над кастомизацией буровых станков для российских условий.
https://ria.ru/20230524/eksport-1873952662.html
https://ria.ru/20230420/tekhnika-1866656947.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877866383_0:46:524:439_1920x0_80_0_0_df88b8ff50edd3c1af9e85eaa50301d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Новости СУЭК, Россия
Новости СУЭК

Компания "АЗОТТЕХ" поучаствовала в выставке "Уголь России и майнинг"

© Фото : "АЗОТТЕХ"Компания "АЗОТТЕХ" поучаствовала в выставке "Уголь России и майнинг"
Компания АЗОТТЕХ поучаствовала в выставке Уголь России и майнинг - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : "АЗОТТЕХ"
Компания "АЗОТТЕХ" поучаствовала в выставке "Уголь России и майнинг"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Буровзрывная технологическая компания "АЗОТТЕХ" (входит в группу компаний СУЭК) представила свой стенд на Международной специализированной выставке технологий горных разработок "Уголь России и майнинг", которая прошла в Новокузнецке, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании.
Генеральный директор СУЭК Максим Басов
СУЭК планирует в 2023 году втрое увеличить экспорт угля в Китай
24 мая, 19:42
В этом году "АЗОТТЕХ" отмечает 15 лет работы, пять из них компания принимает участие в данной выставке.

По данным пресс-службы, 2023 год ознаменовался для компании значительным расширением и работой над проектами по поставкам систем инициирования и буровых установок, АСУТП, освоением новых видов специальной техники для БВР. Эти темы были взяты за основу при планировании экспозиции.
Центральным экспонатом стенда стала смесительно-зарядная машина, СЗМ ТТТ-15. Универсальная смесительно-зарядная машина на базе шасси КАМАЗ вместимостью 15 тонн невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ, отвечающая всем требованиям технологичных горнодобывающих предприятий к специальному оборудованию.
Кроме того, на стенде компании был представлен виртуальный мини-завод по производству невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ, который можно было детально изучить, пройдя 3D-тур при помощи VR-очков. Реальные версии таких заводов "на колесах" производительностью до 5 тысяч тонн в год при односменном режиме работы успешно применяются уже в нескольких регионах нашей страны и благодаря своей мобильности и автономности являются оптимальной альтернативой большим производствам при необходимости быстрого старта производства и отсутствии целесообразности в строительстве стационарных объектов.
В Приморском крае приступили к обновлению техники для горняков СУЭК
В Приморском крае приступили к обновлению техники для горняков СУЭК
20 апреля, 16:01
"Компания как производитель специальной техники для буровзрывных работ с собственными конструкторским бюро, производственными мощностями и сильной командой АСУТП успешно реализовала проект по внедрению систем диспетчеризации и удаленного мониторинга эмульсионных заводов, и теперь все параметры работы заводов могут контролироваться и корректироваться удаленно в реальном времени", - отмечается в пресс-релизе.
Еще один интерактивный экспонат, который был представлен на стенде, – симулятор для обучения работе с электронными системами инициирования Hanwha, имитирующий блок скважин со смонтированной взрывной сетью, где можно выставлять различные замедления, знакомиться с интерфейсом оборудования и наблюдать результат "взрывания".
Гости стенда смогли пообщаться не только со специалистами компании, но и с представителями зарубежных партнеров, с которыми "АЗОТТЕХ" сотрудничает на протяжении двух лет в целях развития технологического суверенитета и поддержания стабильной работы в отрасли. На стенде присутствовала делегация от одного из индийских производителей буровой техники, совместно с которой "АЗОТТЕХ" работает над кастомизацией буровых станков для российских условий.
 
Новости СУЭКРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала