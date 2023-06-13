https://ria.ru/20230613/vystavka-1877864932.html

Компания "АЗОТТЕХ" поучаствовала в выставке "Уголь России и майнинг"

Компания "АЗОТТЕХ" поучаствовала в выставке "Уголь России и майнинг" - РИА Новости, 13.06.2023

Компания "АЗОТТЕХ" поучаствовала в выставке "Уголь России и майнинг"

Буровзрывная технологическая компания "АЗОТТЕХ" (входит в группу компаний СУЭК) представила свой стенд на Международной специализированной выставке технологий... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:59

2023-06-13T17:59

2023-06-13T17:59

новости суэк

россия

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Буровзрывная технологическая компания "АЗОТТЕХ" (входит в группу компаний СУЭК) представила свой стенд на Международной специализированной выставке технологий горных разработок "Уголь России и майнинг", которая прошла в Новокузнецке, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании.В этом году "АЗОТТЕХ" отмечает 15 лет работы, пять из них компания принимает участие в данной выставке.По данным пресс-службы, 2023 год ознаменовался для компании значительным расширением и работой над проектами по поставкам систем инициирования и буровых установок, АСУТП, освоением новых видов специальной техники для БВР. Эти темы были взяты за основу при планировании экспозиции.Центральным экспонатом стенда стала смесительно-зарядная машина, СЗМ ТТТ-15. Универсальная смесительно-зарядная машина на базе шасси КАМАЗ вместимостью 15 тонн невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ, отвечающая всем требованиям технологичных горнодобывающих предприятий к специальному оборудованию.Кроме того, на стенде компании был представлен виртуальный мини-завод по производству невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ, который можно было детально изучить, пройдя 3D-тур при помощи VR-очков. Реальные версии таких заводов "на колесах" производительностью до 5 тысяч тонн в год при односменном режиме работы успешно применяются уже в нескольких регионах нашей страны и благодаря своей мобильности и автономности являются оптимальной альтернативой большим производствам при необходимости быстрого старта производства и отсутствии целесообразности в строительстве стационарных объектов."Компания как производитель специальной техники для буровзрывных работ с собственными конструкторским бюро, производственными мощностями и сильной командой АСУТП успешно реализовала проект по внедрению систем диспетчеризации и удаленного мониторинга эмульсионных заводов, и теперь все параметры работы заводов могут контролироваться и корректироваться удаленно в реальном времени", - отмечается в пресс-релизе.Еще один интерактивный экспонат, который был представлен на стенде, – симулятор для обучения работе с электронными системами инициирования Hanwha, имитирующий блок скважин со смонтированной взрывной сетью, где можно выставлять различные замедления, знакомиться с интерфейсом оборудования и наблюдать результат "взрывания".Гости стенда смогли пообщаться не только со специалистами компании, но и с представителями зарубежных партнеров, с которыми "АЗОТТЕХ" сотрудничает на протяжении двух лет в целях развития технологического суверенитета и поддержания стабильной работы в отрасли. На стенде присутствовала делегация от одного из индийских производителей буровой техники, совместно с которой "АЗОТТЕХ" работает над кастомизацией буровых станков для российских условий.

https://ria.ru/20230524/eksport-1873952662.html

https://ria.ru/20230420/tekhnika-1866656947.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия