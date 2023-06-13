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Многодетным семьям Подмосковья увеличат выплату на школьную форму

Многодетным семьям Подмосковья увеличат выплату на школьную форму - РИА Новости, 13.06.2023

Многодетным семьям Подмосковья увеличат выплату на школьную форму

В Московской области выплата на школьную форму для многодетных будет увеличена до 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба минсоцразвития региона. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:32

2023-06-13T16:32

2023-06-13T16:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Московской области выплата на школьную форму для многодетных будет увеличена до 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба минсоцразвития региона."Мы стараемся поддержать многодетные семьи Подмосковья и в этом году по решению губернатора (Московской области Андрея Воробьева – ред.) для многодетных семей с низкими доходами размер выплаты на школьную форму будет увеличен до 10 тысяч рублей", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.Как отметили в пресс-службе минсоцразвития, выплату в увеличенном размере получат семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на члена семьи - это 17277 рублей. Также ребенок должен обучаться в школе Московской области."Получение выплаты мы сделали максимально удобным и простым, родители получат ее в августе проактивно. Прошлая выплата на школьную форму для многодетных также сохранена. Недавно мы расширили перечень льгот для многодетных - ввели бесплатную парковку", - добавила Каклюгина.

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московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев