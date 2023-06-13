Американское СМИ заявило о тяжелых потерях ВСУ при наступлении
New York Times: ВСУ, вероятно, несут тяжелые потери при наступлении, но не говорят об этом
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска, вероятно, несут тяжелые потери во время попыток контрнаступления, несмотря на то, что Киев не сообщает о погибших, пишет американская газета New York Times со ссылкой на военных аналитиков.
"Украина не раскрывает потери, но атаки против российских окопов, укрытий, минных заграждений и огневых позиций, скорее всего, приводят к тяжелым потерям их (украинских) сил... и также были некоторые подтвержденные потери как среди военных, так и передового оружия, недавно предоставленного союзниками", - говорится в материале газеты. Издание также отмечает, что, несмотря на сообщения о начавшемся украинском контрнаступлении, Киев не добился серьезных прорывов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев в ходе продолжающихся безуспешных попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потерял еще более 360 военных.