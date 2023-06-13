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Американское СМИ заявило о тяжелых потерях ВСУ при наступлении - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 13.06.2023 (обновлено: 12:15 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/vsu-1877763935.html
Американское СМИ заявило о тяжелых потерях ВСУ при наступлении
Американское СМИ заявило о тяжелых потерях ВСУ при наступлении - РИА Новости, 13.06.2023
Американское СМИ заявило о тяжелых потерях ВСУ при наступлении
Украинские войска, вероятно, несут тяжелые потери во время попыток контрнаступления, несмотря на то, что Киев не сообщает о погибших, пишет американская газета... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:08
2023-06-13T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска, вероятно, несут тяжелые потери во время попыток контрнаступления, несмотря на то, что Киев не сообщает о погибших, пишет американская газета New York Times со ссылкой на военных аналитиков. "Украина не раскрывает потери, но атаки против российских окопов, укрытий, минных заграждений и огневых позиций, скорее всего, приводят к тяжелым потерям их (украинских) сил... и также были некоторые подтвержденные потери как среди военных, так и передового оружия, недавно предоставленного союзниками", - говорится в материале газеты. Издание также отмечает, что, несмотря на сообщения о начавшемся украинском контрнаступлении, Киев не добился серьезных прорывов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев в ходе продолжающихся безуспешных попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потерял еще более 360 военных.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Американское СМИ заявило о тяжелых потерях ВСУ при наступлении

New York Times: ВСУ, вероятно, несут тяжелые потери при наступлении, но не говорят об этом

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта
Украинские солдаты на линии фронта - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска, вероятно, несут тяжелые потери во время попыток контрнаступления, несмотря на то, что Киев не сообщает о погибших, пишет американская газета New York Times со ссылкой на военных аналитиков.
"Украина не раскрывает потери, но атаки против российских окопов, укрытий, минных заграждений и огневых позиций, скорее всего, приводят к тяжелым потерям их (украинских) сил... и также были некоторые подтвержденные потери как среди военных, так и передового оружия, недавно предоставленного союзниками", - говорится в материале газеты. Издание также отмечает, что, несмотря на сообщения о начавшемся украинском контрнаступлении, Киев не добился серьезных прорывов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев в ходе продолжающихся безуспешных попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потерял еще более 360 военных.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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