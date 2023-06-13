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Ямал за год восстановил в Волновахе ДНР 66 социально значимых объектов - РИА Новости, 13.06.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:59 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/vosstanovlenie-1877847232.html
Ямал за год восстановил в Волновахе ДНР 66 социально значимых объектов
Ямал за год восстановил в Волновахе ДНР 66 социально значимых объектов - РИА Новости, 13.06.2023
Ямал за год восстановил в Волновахе ДНР 66 социально значимых объектов
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) за год восстановил в Волновахе Донецкой Народной Республики 66 социально значимых объектов, сообщает правительство... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:59
2023-06-13T16:59
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
волноваха
донецкая народная республика
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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САЛЕХАРД, 13 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) за год восстановил в Волновахе Донецкой Народной Республики 66 социально значимых объектов, сообщает правительство региона."Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал с рабочей поездкой в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. За год на подшефной территории ямальские специалисты восстановили 66 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.Некоторые из них посетил Артюхов."Год назад у нас появилась задача по восстановлению Волновахи. Мы с первого дня к этому отнеслись не просто как к поручению, а как к нашей особой миссии, подошли к решению вопроса с сердцем. За этот год сделано очень много. Первой задачей было запустить школу к началу учебного года, мы с ней успешно справились. Сейчас на выходе уже более серьезные объекты – больничный комплекс, училище, жилые дома", – цитирует Артюхова пресс-служба.Самый сложный и крупный объект – городская больница Волновахи. Она была сильно повреждена во время обстрелов, врачам приходилось принимать пациентов в палатках, развернутых на улице. Сейчас комплекс из семи корпусов общей площадью 7,5 тысячи квадратных метра восстановлен "под ключ" и готов начать работу, уточняют власти.В больнице оборудованы лаборатория для анализов, стоматологический кабинет, есть полный спектр диагностики: УЗИ, КТ, флюорограф и маммограф. Обустроены отделения реанимации и операционные. Больница полностью укомплектована необходимой мебелью. Вместимость стационара составляет 100 койко-мест, мощность всего больничного комплекса – порядка 600 человек в сутки. На территории больницы обустроены парковка и тротуары, выполнено озеленение, установлено видеонаблюдение. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высоко оценил работу Ямала по восстановлению учреждения."Корпус диагностики построен с нуля на месте полностью разрушенного здания. Работы на всем объекте велись 11 месяцев, а первые два корпуса были восстановлены в прошлом году, чтобы врачи смогли начать работать и принимать пациентов в комфортных условиях. Строители заменили инженерные системы, фасады, окна и двери, провели внутреннюю отделку помещений", – приводятся в сообщении слова вице-премьера.
https://ria.ru/20230609/otdykh-1877271312.html
ямал
волноваха
донецкая народная республика
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дмитрий артюхов, ямал, волноваха, донецкая народная республика, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Ямал за год восстановил в Волновахе ДНР 66 социально значимых объектов

© Фото : Правительство ЯНАОГубернатор Ямала Дмитрий Артюхов в городской больнице Волновахи
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в городской больнице Волновахи - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : Правительство ЯНАО
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в городской больнице Волновахи
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САЛЕХАРД, 13 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) за год восстановил в Волновахе Донецкой Народной Республики 66 социально значимых объектов, сообщает правительство региона.
"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал с рабочей поездкой в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. За год на подшефной территории ямальские специалисты восстановили 66 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.
Некоторые из них посетил Артюхов.
"Год назад у нас появилась задача по восстановлению Волновахи. Мы с первого дня к этому отнеслись не просто как к поручению, а как к нашей особой миссии, подошли к решению вопроса с сердцем. За этот год сделано очень много. Первой задачей было запустить школу к началу учебного года, мы с ней успешно справились. Сейчас на выходе уже более серьезные объекты – больничный комплекс, училище, жилые дома", – цитирует Артюхова пресс-служба.
Самый сложный и крупный объект – городская больница Волновахи. Она была сильно повреждена во время обстрелов, врачам приходилось принимать пациентов в палатках, развернутых на улице. Сейчас комплекс из семи корпусов общей площадью 7,5 тысячи квадратных метра восстановлен "под ключ" и готов начать работу, уточняют власти.
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В больнице оборудованы лаборатория для анализов, стоматологический кабинет, есть полный спектр диагностики: УЗИ, КТ, флюорограф и маммограф. Обустроены отделения реанимации и операционные. Больница полностью укомплектована необходимой мебелью. Вместимость стационара составляет 100 койко-мест, мощность всего больничного комплекса – порядка 600 человек в сутки. На территории больницы обустроены парковка и тротуары, выполнено озеленение, установлено видеонаблюдение. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высоко оценил работу Ямала по восстановлению учреждения.
"Корпус диагностики построен с нуля на месте полностью разрушенного здания. Работы на всем объекте велись 11 месяцев, а первые два корпуса были восстановлены в прошлом году, чтобы врачи смогли начать работать и принимать пациентов в комфортных условиях. Строители заменили инженерные системы, фасады, окна и двери, провели внутреннюю отделку помещений", – приводятся в сообщении слова вице-премьера.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмалВолновахаДонецкая Народная РеспубликаЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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