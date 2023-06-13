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Путин заявил об увеличении производства вооружений - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/vooruzheniya-1877867130.html
Путин заявил об увеличении производства вооружений
Путин заявил об увеличении производства вооружений - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил об увеличении производства вооружений
Производство основных видов вооружений в России за последний год увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованным направлениям – в 10 раз, сообщил президент... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:57
2023-06-13T17:57
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Производство основных видов вооружений в России за последний год увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованным направлениям – в 10 раз, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник. "У нас по основным видам вооружений производство за год увеличено в 2,7 раза. А по наиболее востребованным направлениям – в 10 раз. Предприятия промышленности некоторые работают в две смены, а многие в три. Практически днем и ночью и работают, очень качественно", - сказал Путин.
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин заявил об увеличении производства вооружений

Путин сообщил, что производство основных видов вооружений за год увеличилось в 2,7 раза

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Производство основных видов вооружений в России за последний год увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованным направлениям – в 10 раз, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
"У нас по основным видам вооружений производство за год увеличено в 2,7 раза. А по наиболее востребованным направлениям – в 10 раз. Предприятия промышленности некоторые работают в две смены, а многие в три. Практически днем и ночью и работают, очень качественно", - сказал Путин.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Запад гордится, что накачивает оружием Украину, заявил Путин
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
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