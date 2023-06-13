https://ria.ru/20230613/vooruzheniya-1877867130.html

Путин заявил об увеличении производства вооружений

Путин заявил об увеличении производства вооружений - РИА Новости, 13.06.2023

Путин заявил об увеличении производства вооружений

Производство основных видов вооружений в России за последний год увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованным направлениям – в 10 раз, сообщил президент... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:57

2023-06-13T17:57

2023-06-13T17:57

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Производство основных видов вооружений в России за последний год увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованным направлениям – в 10 раз, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник. "У нас по основным видам вооружений производство за год увеличено в 2,7 раза. А по наиболее востребованным направлениям – в 10 раз. Предприятия промышленности некоторые работают в две смены, а многие в три. Практически днем и ночью и работают, очень качественно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877863539.html

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владимир путин, россия