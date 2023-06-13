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Власти Херсонской области оценили состояние воды в Голой пристани - РИА Новости, 13.06.2023
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11:43 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/voda-1877755264.html
Власти Херсонской области оценили состояние воды в Голой пристани
Власти Херсонской области оценили состояние воды в Голой пристани - РИА Новости, 13.06.2023
Власти Херсонской области оценили состояние воды в Голой пристани
Вода из скважин в Голой Пристани, пострадавшей от наводнения, непригодна для питья ни по бактериологическим, ни по химическим показателям, сообщил глава... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:43
2023-06-13T11:43
херсонская область
андрей алексеенко
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Вода из скважин в Голой Пристани, пострадавшей от наводнения, непригодна для питья ни по бактериологическим, ни по химическим показателям, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в телеграм-канале. "Ежедневно отбираем пробы в разных источниках воды во всех районах зоны ЧС. Анализы по всем 9 скважинам, отобранным в Голой Пристани, показали, что пить ее нельзя. Как по бактериологическим, так и по химическим показателям это просто опасно для здоровья", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале. Пока безопасно употреблять для питья и приготовления пищи только бутилированную воду. Специалисты МЧС и водоканалов приступили к санобработке сетей, скважин и колодцев, сообщил он. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230613/ges-1877747721.html
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херсонская область , андрей алексеенко, разрушение каховской гэс
Херсонская область , Андрей Алексеенко, Разрушение Каховской ГЭС
Власти Херсонской области оценили состояние воды в Голой пристани

Власти Херсонской области: артезианская вода в Голой Пристани не пригодна для питья

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВолонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления
Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Вода из скважин в Голой Пристани, пострадавшей от наводнения, непригодна для питья ни по бактериологическим, ни по химическим показателям, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в телеграм-канале.
"Ежедневно отбираем пробы в разных источниках воды во всех районах зоны ЧС. Анализы по всем 9 скважинам, отобранным в Голой Пристани, показали, что пить ее нельзя. Как по бактериологическим, так и по химическим показателям это просто опасно для здоровья", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
Пока безопасно употреблять для питья и приготовления пищи только бутилированную воду. Специалисты МЧС и водоканалов приступили к санобработке сетей, скважин и колодцев, сообщил он.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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