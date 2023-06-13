https://ria.ru/20230613/ukraina-1877845806.html
Россия не оказывала влияния на Украину, заявил Путин
Россия не оказывала влияния на Украину, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Россия не оказывала влияния на Украину, заявил Путин
Россия не оказывала на Украину никакого влияния и искренне стремилась к нормальным отношениям, заявил в понедельник президент Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:57
2023-06-13T16:57
2023-06-13T17:23
россия
украина
специальная военная операция на украине
владимир путин
донбасс
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия не оказывала на Украину никакого влияния и искренне стремилась к нормальным отношениям, заявил в понедельник президент Владимир Путин."Мы пытались искренне договориться, было трудно договориться о том, чтобы как-то склеить юго-восток Украины со всей страной, но мы искренне стремились к этому", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Глава государства также заявил, что Россия не оказывала никакого влияния на Украину."После госпереворота они понимали, что мы не можем же просто так оставить Крым. Ну, не можем просто, это невозможно, это предательство было бы с нашей стороны. Тут же начались события на юго-востоке, в Донбассе. Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были добровольцы наши. Государство российское не имело к этому никакого отношения вообще", - сказал он.
https://ria.ru/20220430/lavrov-1786282585.html
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россия, украина, владимир путин, донбасс, в мире
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Донбасс, В мире
Россия не оказывала влияния на Украину, заявил Путин
Путин: Россия не оказывала влияния на Украину и стремилась к нормальным отношениям