https://ria.ru/20230613/ukraina-1877845806.html

Россия не оказывала влияния на Украину, заявил Путин

Россия не оказывала влияния на Украину, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

Россия не оказывала влияния на Украину, заявил Путин

Россия не оказывала на Украину никакого влияния и искренне стремилась к нормальным отношениям, заявил в понедельник президент Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:57

2023-06-13T16:57

2023-06-13T17:23

россия

украина

специальная военная операция на украине

владимир путин

донбасс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия не оказывала на Украину никакого влияния и искренне стремилась к нормальным отношениям, заявил в понедельник президент Владимир Путин."Мы пытались искренне договориться, было трудно договориться о том, чтобы как-то склеить юго-восток Украины со всей страной, но мы искренне стремились к этому", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Глава государства также заявил, что Россия не оказывала никакого влияния на Украину."После госпереворота они понимали, что мы не можем же просто так оставить Крым. Ну, не можем просто, это невозможно, это предательство было бы с нашей стороны. Тут же начались события на юго-востоке, в Донбассе. Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были добровольцы наши. Государство российское не имело к этому никакого отношения вообще", - сказал он.

https://ria.ru/20220430/lavrov-1786282585.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир путин, донбасс, в мире